TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Macronas per 48 valandas paskirs naują Prancūzijos ministrą pirmininką

2025-10-09 08:29 / šaltinis: BNS
2025-10-09 08:29

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas per ateinančias 48 valandas paskirs naują šalies ministrą pirmininką, trečiadienį paskelbė prezidentūra.

Macronas ragina NATO numušti Rusijos dronus: „Padarysime tai, ką turime padaryti“ (nuotr. SCANPIX)

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas per ateinančias 48 valandas paskirs naują šalies ministrą pirmininką, trečiadienį paskelbė prezidentūra.

1

Pirmadienį, praėjus vos 14 valandų po to, kai buvo pristatyta naujo ministrų kabineto sudėtis ir buvo suplanuotas pirmasis vyriausybės posėdis, atsistatydino premjeras Sebastienas Lecornu. Atsistatydinimas dar labiau pagilino šalies politinę krizę.

Tačiau jau pirmadienio vakarą prezidentas surengė naujas derybas su S. Lecornu ir pavedė jam iki trečiadienio vakaro parengti šalies „stabilumo“ planą ir rasti išeitį iš aklavietės dėl biudžete numatytų taupymo priemonių.

S. Lecornu, kuris į premjero postą buvo paskirtas maždaug prieš mėnesį, prancūzų televizijai sakė, jog tikisi, kad sprendžiant krizę bus paskirtas naujas premjeras, o ne sušaukti pirmalaikiai parlamento rinkimai ar atsistatydins E. Macronas.

„Prezidentas dėkoja Sebastienui Lecornu už darbą, padarytą per pastarąsias 48 valandas, – sakoma prezidentūros pareiškime naujienų agentūrai AFP. – (Prezidentas) per (ateinančias) 48 valandas paskirs ministrą pirmininką.“

Pareiškime priduriama, kad yra „įmanomas kelias“ dėl valstybės biudžeto susitarti iki metų pabaigos.

E. Macronas gali iš naujo paskirti S. Lecornu, paskirti kitą, jau aštuntą per savo neramią kadenciją premjerą, sušaukti pirmalaikius parlamento rinkimus ar net atsistatydinti pats.

Dabartinė krizė tapo didžiausiu politiniu galvos skausmu E. Macronui nuo pat jo prezidentavimo pradžios 2017-aisiais. Nuo valstybės vadovo nusigręžė net artimi sąjungininkai.

S. Lecornu teigė pasakęs E. Macronui, kad pirmalaikių rinkimų tikimybė sumažėjo, nes dauguma žemuosiuose parlamento rūmuose nepritaria parlamento paleidimui.

Buvusiam premjerui Edouard'ui Philippe'ui pasakius, kad E. Macronas pats turėtų atsistatydinti ir sušaukti pirmalaikius prezidento rinkimus, S. Lecornu tvirtino, kad prezidentas turėtų dirbti iki kadencijos pabaigos 2027 metais.

Dabar „ne laikas keisti prezidentą“, sakė jis.

„Nepriverskime prancūzų manyti, kad tai prezidentas balsuoja dėl biudžeto“, – pridūrė S. Lecornu.

