Sankcijos Rusijai nepajėgia sužlugdyti jos ekonomikos: kokie veiksmai dar liko nepanaudoti?

Dėl Rusijos ekonominių išteklių ekspertų vertinimai dažniausiai skiriasi. Vieni prognozuoja neišvengiamą žlugimą ir reikalauja naujų, griežtesnių sankcijų.

Tuo tarpu kiti, tarp kurių gausu prorusiškų veikėjų, teigia, kad sankcijos apskritai neveikia ir kad Rusijos ekonomika laikosi gerai, rašoma „The Insider“.

Rusijos ekonomika išlieka stabili

Viena vertus, Rusija susiduria su infliacija, kurią sukėlė vyriausybės fiskalinė politika ir didžiulės išmokos kariškiams. Nuo 2024 m. pradžios didžiausia išmoka už karinės tarnybos sutarties su gynybos ministerija pasirašymą augo 20 kartų sparčiau nei turėtų augti pagal oficialų infliacijos lygį.

Rusijos banko bazinė palūkanų norma slopina investicinę veiklą ir iš esmės blokuoja kelių pramonės šakų plėtrą, įskaitant būsto statybą.

Ribotos pajamos užsienio valiuta kartu su nepakitusiomis importo apimtimis lemia dolerio kurso kilimą, o tai savo ruožtu lems papildomą kainų šuolį.

Atitinkamai 2025 m. pradžioje galime tikėtis Rusijos ekonomikos augimo sulėtėjimo, tačiau jis gali būti laikinas, kaip ir 2022 m. kritimas.

Nepaisant mažėjimo tendencijų, menkai tikėtina, kad artimiausiu metu Rusijos gyventojai susidurs su rimtais ekonominiais sunkumais.

Kitaip nei ankstesniais metais, šalis susiduria su darbo jėgos trūkumu, kurį sukėlė masinis karinis verbavimas ir šimtų tūkstančių išsilavinusių ir verslių rusų emigracija.

Dėl darbo jėgos trūkumo, kuris išliks pastovus dar daugelį metų, darbdaviai yra pasirengę mokėti didesnį darbo užmokestį, o tai atsispindi 2024 m. nominaliųjų pajamų augime bent 17 proc.

Šis augimas turi ir neigiamų pasekmių visai ekonomikai, nes išsiurbia išteklius, tačiau kol biudžetas leidžia tokias išlaidas, didelė dalis dirbančių gyventojų nepajus pajamų sumažėjimo.

Antrasis veiksnys, dėl kurio Rusijos ekonomika karo metu išliko stabili, yra jos biudžeto būklė. Nedaug kas galėjo nuspėti, kad 2021-2025 m. pajamos nominaliąja išraiška padidės bent 60 proc. Šią įplauką užtikrina aukštųjų technologijų mokesčių administravimas, didelis verslo pelnas ir gyventojų nominalių pajamų augimas.

Yra žinoma, kad finansų ministerija yra pasirengusi pritraukti lėšų Rusijos bankui perkant federalines obligacijas, tačiau šiuo sprendimu labiau siekiama taupyti biudžeto lėšas, o ne didinti skolą.

Trečia svarbi aplinkybė yra susijusi su Rusijos užsienio prekybos santykiais. Rusija tebėra priklausoma nuo naftos ir kitų žaliavų eksporto, ir nors šioje srityje ji susidūrė su tam tikromis problemomis – juodojo aukso eksportas, kuris 2021 m. sudarė 10,6 proc. viso eksporto į užsienį, 2024 m. smuko penktadaliu, tačiau pagrindinė eksporto prekė, nafta, vis dar yra gausiai parduodama.

Nei Europos embargas, nei vangi kova su Vladimiru Putinu ir nelegaliu gabenimu beveik nieko nepakeitė.

Manoma, kad net ir esant 50 JAV dolerių už barelį eksporto kainai, Rusija gali būti pajėgi išlaikyti dabartinius biudžeto rodiklius, net jei bendrovės pelnas neišvengiamai sumažėtų.

Jei Rusijos ekonomikai kiltų tikrai didelė grėsmė, ji greičiausiai būtų pastebima iš anksto. Nors šiuo metu tokia grėsmė prie Rusijos neartėja, tačiau prognozuojama, kad ji gali atsirasti 2025-2026 m.

Hipotetinis Rusijos pajamų iš naftos sumažėjimas iki 50 JAV dolerių už barelį greičiausiai lemtų rublio devalvaciją, viršijančią infliaciją – tai būtų dar vienas iššūkis ekonomikai ir gyventojams, bet vargu ar katastrofa.

Biudžetas ir toliau būtų pildomas, o Kremlius galėtų pakankamai sklandžiai mažinti realias išmokas gyventojams, kad išvengtų bet kokio ekonominio ar socialinio smukimo.

Rusijai pavyksta apeiti sankcijas

„The Conversation“ rašoma, jog iki 2022 m. vidurio, kai kilo energijos kainos, Rusija rado būdų kaip apeiti sankcijas ir eksportuoti naftą ir dujas į tokias šalis kaip Kinija ir Indija.

Rusija gavo naudos iš didelių eksporto pajamų, o rublis laikinai atgavo savo vertę. Kapitalo kontrolė taip pat dirbtinai padidino rublio paklausą, todėl ji tapo viena geriausiai veikiančių valiutų.

Rusijos prezidentas V. Putinas tvirtino, kad Europos sankcijos Rusijai nepadarė jokios žalos, sakydamas: „Mes augame, o jie – smunka“.

Pasak JAV ekspertų grupės „Atlantic Council“, Rusija sugebėjo parduoti naftą užsienyje už didesnę kainą nei yra nustatyta G7 kainų riba. Jai gabenti yra naudojama 1 tūkst. tanklaivių, geriau žinomu – „šešėliniu laivynu“.

Tarptautinė energetikos agentūra teigia, kad Rusija vis dar eksportuoja 8,3 mln. barelių naftos per dieną, padidindama tiekimą Indijai ir Kinijai, rašoma BBC.

Pasak Londono „King's College“ tyrėjų, Rusija taip pat gali importuoti daugybę Vakarų prekių, kurioms taikomos sankcijos, pirkdama jas per tokias šalis kaip Gruzija, Baltarusija ir Kazachstanas.

Kinija buvo gyvybiškai svarbi alternatyvių aukštųjų technologijų produktų tiekėja Vakaruose gaminamiems produktams, sakė JAV strateginių ir tarptautinių studijų centro daktarė Maria Snegovaya.

„Kinija parduoda Rusijai lustus ir kitus komponentus, kurių jai reikia, kad galėtų tęsti karinę gamybą“, – pabrėžė ji.

Vakarai didina sankcijas

Analitikai mano, kad naujai suburta JAV prezidento Donaldo Trumpo komanda gali imtis veiksmų, siekiant apriboti naftos paklausos augimą, rašoma „Reuters“.

Be to, D. Trumpas grasino Kinijai įvesti daugiau muitų jos gaminamoms ir siunčiamoms prekėms.

„JAV užsienio politikos komanda yra nusiteikusi „priveržti Kinijos varžtus“, o tai kels grėsmę naftos paklausos augimui iš didžiausios naftą importuojančios šalies planetoje“, – sakė „Mizuho Americas“ energetikos ateities sandorių direktorius Bobas Yawgeris.

Birželio mėn. Europos Sąjunga priėmė 14-ąjį sankcijų paketą ir padidino spaudimą Rusijos suskystintų gamtinių dujų gabenimui ir „šešėliniam laivynui“, rašoma „The Guardian“.

Lapkričio 21 d. įsigaliojusios naujos JAV sankcijos pablogino Rusijos ekonominę situaciją. „Gazprombank“, vienas iš nedaugelio stambių Rusijos skolintojų, į kurį dar nebuvo atkreiptas dėmesys, taip pat 50 mažų ir vidutinių Rusijos bankų, 40 vietinių Rusijos registratorių ir kai kurie Rusijos centrinio banko pareigūnai dabar nebegali užsiimti verslu su JAV ir jos sąjungininkėmis.

Tai riboja sandorių galimybes, todėl Rusijos naftos ir dujų pirkėjai vėl turės ieškoti naujų būdų vystyti verslui.

Rusijos bankas įsikišo sustabdęs visus užsienio valiutos pirkimus vidaus rinkoje. Nors ir dirbtinai, tačiau tai stabilizuos valiutos kursą, o prekyba juodojoje rinkoje ir toliau tęsis.

Sankcijos Rusijai, kurių Europos Sąjunga nėra priėmusi

Europos Sąjungos Tarybos puslapyje pateiktas sankcijų sąrašas, kurios Rusijai dar nėra panaudotos.

Pirmiausiai, ES sankcijos neblokuoja maisto ir žemės ūkio produktų eksporto iš Rusijos.

ES vadovai 2022 m. birželio 23–24 d. vykusiame viršūnių susitikime pabrėžė, kad Rusija yra pati atsakinga už pasaulinę maisto krizę, o ES sankcijos netaikomos maistui ir žemės ūkio produktams. Maisto saugumas ir įperkamumas yra pagrindinis ES ir jos valstybių narių prioritetas.

ES sankcijos neturi įtakos maisto saugumui ir apima tik dvišalę ES ir Rusijos prekybą, o ne tarptautinę prekybą.

Sankcijos aiškiai neapima maisto produktų tiekimo ir trąšų: Rusijos maisto eksportui į pasaulines rinkas sankcijų nėra. Pirkti ir gabenti iš Rusijos išvežamus maisto produktus ir trąšas gali bet kas.

Kai kurių kalio trąšų importo apribojimai pagal Europos Sąjungos sankcijas taikomi tik į ES importuojamiems produktams ir nėra taikomi jų eksportui į Ukrainą iš ES ar Rusijos.

Be to, Europos Sąjunga padarė išimtis savo sankcijų paketuose: nors Europos oro erdvė nėra atvira Rusijos orlaiviams, ES valstybės narės gali leisti Rusijos orlaiviams skristi per savo oro erdvę, jei to reikia humanitariniams tikslams.

Europos Sąjungos valstybės narės taip pat turi teisę leisti su Rusijos vėliava plaukiojantiems laivams įplaukti į ES uostus, taip pat importuoti ar gabenti žemės ūkio produktus, įskaitant trąšas ir kviečius, kuriems netaikomi apribojimai.