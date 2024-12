Rusijos laukia šaltas dušas: „Dabar jie to nepastebi“

Pasak jo, bandydami gauti bent kažkokį rezultatą ir „kišdami“ karius į karo mėsmalę Kremlius mato tam tikrus rezultatus, tačiau kol kas jie nesupranta, kad tokia taktika nėra veiksminga.

„Dabar jie degina visus savo rezervus, bando gauti bent kažkokį rezultatą. Ir jie jį gauna. Tačiau yra tam tikras laikotarpis, raudona linija, po kurios jie apskaičiuos savo nuostolius ir jie supras, kad tai nebuvo veiksminga. Dabar jie to nepastebi“, – teigia karo ekspertas.

Pasak M. Žyrohovo, tokia rusų taktika prasidėjo nuo „Wagner“, tačiau dabar situacija pasikeitė.

„Rusijos vadai neturi tokių atsargų, kokias turėjo „Wagner“. Bet jie degina [resursus] tam, kad įgyvendintų politinius tikslus. <...> Kai jie pradės skaičiuoti, bus labai šaltas dušas. Ir greičiausiai tam bus planuojamas kitas mobilizacijos etapas Rusijoje. Bent jau iš dalies. Nors [Rusijos prezidentas Vladimiras] Putinas atsisako tai daryti. Tačiau akivaizdu, kad tokie nuostoliai negali būti padengti tik savanorių sąskaita“ – pridūrė karo ekspertas.

Ukrainoje mūšio lauke sunaikinta dar 1 780 rusų

Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. gruodžio 3 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje jau prarado maždaug 745 700 karių, iš kurių 1 780 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, nuo karo pradžios Ukrainos gynėjai sunaikino 9 486 priešų tankus (+8 per pastarąją parą), 19 419 šarvuotųjų kovos mašinų (+22), 20 976 artilerijos sistemas (+23), 1 253 raketų paleidimo sistemas, 1 019 oro gynybos sistemų, 369 karo lėktuvus, 329 sraigtasparnius, 19 917 nepilotuojamųjų orlaivių (+31), 2 855 kruizines raketas (+3), 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 30 666 transporto priemones ir kuro cisternas (+60), 3 627 specialiosios įrangos vienetus (+8).

Naujausi duomenys apie priešų nuostolius nuolat tikslinami.

Pranešama, kad pirmadienį fronte įvyko 193 Ukrainos gynybos pajėgų ir rusų okupantų mūšiai.