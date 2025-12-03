 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Sakartvelas grasina BBC dėl tyrimo apie cheminio ginklo panaudojimą prieš protestuotojus

2025-12-03 20:02 / šaltinis: ELTA
2025-12-03 20:02

Sakartvelas trečiadienį pagrasino visuomeniniam britų transliuotojui BBC teisiniais veiksmais dėl tyrimo, kuriame teigiama, kad šalies valdžia panaudojo Pirmojo pasaulinio karo laikų cheminį ginklą malšindama pernai kilusius antivyriausybinius protestus.

JAV reguliavimo institucija atlieka tyrimą BBC atžvilgiu dėl klaidinančio Trumpo kalbos montažo. EPA-ELTA nuotr

0

Politiniai neramumai Sakartvelą krečia nuo pernai spalį įvykusių parlamento rinkimų, kuriuos opozicija vadina suklastotais valdančiosios partijos „Sakartvelo svajonė“ naudai. Opozicija atmeta jų rezultatus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

2024 metų lapkričio 28 dieną vyriausybės paskelbtas pranešimas, kad derybos dėl narystės Europos Sąjungoje (ES) stabdomos iki 2028 metų, įžiebė masinius protestus.

Pirmadienį BBC pranešė surinkęs įrodymų, leidžiančių teigti, kad pernai Sakartvelo valdžia antivyriausybiniams protestams malšinti panaudojo Pirmojo pasaulinio karo laikų cheminį ginklą.

„Nuo pat pradžių buvo aišku, kad BBC reportažas yra ne tik melas, bet ir pigus provokacinis veiksmas, surengtas užsienio žvalgybos tarnybų stiliumi“, – pareiškė Sakartvelo ministras pirmininkas Iraklis Kobachidzė.

„Mes ketiname kreiptis į Britanijos ryšių reguliavimo instituciją ir, jei reikės, į tarptautinį teismą, kad BBC būtų tinkamai patrauktas atsakomybėn ir paneigtų melagingą informaciją“, – pridūrė premjeras. 

BBC išplatintame pareiškime nurodė, kad šis tyrimas pagrįstas „tiesioginėmis pačių protestuotojų, daugybės informatorių, Jungtinių Tautų (JT) ekspertų ir ekspertų Sakartvele apklausomis, taip pat medicininiu tyrimu ir rašytiniais dokumentais bei ataskaitomis“.

Sakartvelo saugumo tarnyba anksčiau paskelbė pradėjusi tyrimą dėl BBC išvadų.

Pirmųjų po rinkimų kilusių protestų metu riaušių policija protestuotojus vaikė vandens patrankomis ir ašarinėmis dujomis.

Šalies teisių ombudsmenas ir žmogaus teisių organizacija „Amnesty International“ pareiškė, kad netinkamas policijos elgesys su sulaikytais protestuotojais prilygsta kankinimui.

„Sakartvelo svajonė“ atmeta kaltinimus demokratijos normų naikinimu ir palankumu Rusijai. 

