TV3 naujienos > Užsienis

„Ryanair“ įspėja: kitą savaitę gali būti atšaukta 600 skrydžių

2025-10-02 09:57 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-02 09:57

„Ryanair“ vadovas Michaelas O'Leary praneša, kad kitą savaitę Prancūzijoje vyksiantis streikas gali priversti atšaukti skrydžius, dėl ko kelionės planus turės pakeisti apie 100 tūkst. keleivių. Oro linijoms tai gali kainuoti daugiau nei 20 mln. eurų, skelbia „SkyNews“.

Ryanair (nuotr. SCANPIX)

„Ryanair" vadovas Michaelas O'Leary praneša, kad kitą savaitę Prancūzijoje vyksiantis streikas gali priversti atšaukti skrydžius, dėl ko kelionės planus turės pakeisti apie 100 tūkst. keleivių. Oro linijoms tai gali kainuoti daugiau nei 20 mln. eurų, skelbia „SkyNews".

0

Poveikis keleiviams – visoje Europoje

Nacionalinės oro eismo kontrolierių sąjungos (SNCTA) nariai streikuos dėl didesnių atlyginimų ir geresnių darbo sąlygų. Streikas prasidės antradienį, spalio 7 d., ir truks iki penktadienio, spalio 10 d.

Streikas paveiks ne tik skrydžius į Prancūziją, bet ir tuos, kurie naudojasi Prancūzijos oro erdve pakeliui į kitas šalis. Tai apims reisus į ir iš Ispanijos, Italijos ir Graikijos. Per pirmąsias streiko dienas „Ryanair“ mano, kad bus priversti atšaukti apie 600 skrydžių.

„Tai reiškia, kad maždaug 100 tūkst. keleivių skrydžiai bus be reikalo atšaukti“, – sakė M. O'Leary.

Skrydžius gali atšaukti ir kitos oro linijos

Nors M. O'Leary teigia palaikantis Prancūzijos darbuotojų teisę streikuoti, jis pabrėžė, kad Eurocontrol – civilinė-karinė organizacija, koordinuojanti oro eismo valdymą Europoje – turėtų įsikišti, kad būtų užtikrinta skrydžių veikla.

Skrydžių atšaukimai gali paliesti ir kitas Europos oro linijas, tokias kaip „EasyJet“, „British Airways“, „Vueling“ bei „Lufthansa“. Vis dėlto oro linijos paprastai vengia taip anksti atšaukti reisus, nes tikslus streiko poveikis dar nežinomas.

„EasyJet“ teigė vis dar laukianti informacijos iš valdžios institucijų, kad galėtų tiksliai įvertinti streiko mastą ir galimą poveikį.

