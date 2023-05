Rusų okupantai į Ukrainą paleido 18 raketų: jos krito ant mokyklų, darželių, parduotuvių

Dnipropetrovsko srities mieste, Pavlograde namuose ne savu balsu verkia vaikai, o moteris iš išgąsčio griebiasi už galvos ir keikia okupantus, šalia jos namų paleidusius raketas.

Po atakos jau kitas ukrainietis rodo, kaip dabar atrodo daugiabučio laiptinė – visur mėtosi stiklai, mat visuose aukštuose išdužo langai. Raketos atskrido maždaug 10 valandą vakaro. Vieną akimirką žmonės ruošėsi eiti miegoti, o kitą – iš išgąsčio raudoja ir stebi, kaip rusofašistų raketos sugriovė jų namus. Bent 34 ukrainiečiai dėkoja Dievui, kad liko gyvi, nors ir buvo sunkiai sužeisti. Tarp jų – ir vos aštuonerių metų mergytė.

Nuo raketų smūgių užsidegė ne vienas pastatas.

Rusai skelbia – neva raketas jie paleido į ukrainiečių amunicijos sandėlius – ten, kur šalies gynėjai esą kaupė šaudmenis kontrpuolimui. Tačiau šie vaizdai įrodo, kad tai – dar vienas absurdiškas melas. Jų raketos vien privačių namų su žeme sulygino arba smarkiai apgadino mažiausiai 25.

„Kai tik išgirdau sprogimą, sušukau savo žmonai: „Greitai apsirenkime ir eikime į lauką. Štai, ką apsirengiau. Tik pasiekėmė koridorių, kai išgirdau dar vieną sprogimą. Tada mane nusviedė sprogimo banga. Išdužo langai. Gerai, kad nebuvome lauke, nes nežinau, kas mums būtų nutikę.“

Serhijus rodo, kas anksčiau stovėjo kieme – čia dar ką tik stovėjo pirtis ir garažas. Namai po raketos sprogimo taip pat apversti aukštyn kojomis.

„Čia yra mūsų valgomasis. Kaip matote, durys sulaužytos... O čia – lubos.“

Rusofašistai į Ukrainą šiąnakt paleido 18 raketų, daugelį besiginančiai šaliai pavyko numušti. Tačiau likusių pakako sugriauti ne tik žmonių gyvenimus, bet ir Pavlogrado mokyklas, darželius, parduotuves. Štai viename miesto daugiabutyje pro langus švilpia vėjas. Tokių kaip šis – bent 20.

„Naktį ir ryte nemiegojome. Mano vaikui reikės psichologinės pagalbos... Tai – baisu.“

Tačiau Ukraina skelbia ir apie pergales – esą per pastarąją parą šalies kariuomenė sustabdė 20 rusų atakų Bachmute, Avdijivkoje ir Marinkoje. Be to, esą ukrainiečiai iš okupantų atkovojo ir kai kurias pozicijas Bachmute, dėl kurio kovos tęsiasi jau keletą mėnesių.

Savo ruožtu popiežius pasaulį nustebino pareiškimu apie Vatikano taikos misiją Ukrainoje.

„Ir dabar vykdoma viena misija, bet ji dar negali būti paviešinta. Pažiūrėsime, kaip seksis... Kai taps vieša, pasakysiu.“

Žiniasklaida skelbia, kad galimai ši misija susijusi su ukrainiečių vaikais, per prievartą rusofašistų deportuotais į Rusiją. Esą Vatikanas galimai bando padėti juos sugrąžinti namo.

O šis traukinys nuo bėgių nudardėjo Rusijos Briansko srityje – netoli sienos su Ukraina. Nuo bėgių jis nulėkė detonavus sprogstamajam užtaisui. Sužeistųjų nėra, traukinys buvo krovininis. Kas atsakingas už šią ataką, kol kas neaišku, tačiau karo ekspertai spekuliuoja, kad atakos prieš okupantų tiekimo linijas – įskaitant ir šeštadieninę dronų ataką Sevastopolio naftos saugykloje – yra dalis pasiruošimo Ukrainos kontrpuolimui.