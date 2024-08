Rusų daliniams trūksta vandens: pilotai buvo priversti gerti iš balų

Anot ministerijos, kai kuriems kariniams daliniams trūksta vandens.

Remdamasi prorusiškais šaltiniais, ministerija teigia, kad lakūnams per dieną leidžiama išgerti tik vieną litrą vandens, o tai, anot jos, sudaro maždaug ketvirtadalį rekomenduojamos paros normos.

Dėl to kai kurie kariai pradėjo gerti vandenį iš purvinų balų, o tai „turi įtakos moralei ir efektyvumui“.

Gynybos ministerijos pasidalytame vaizdo įraše teigiama, kad vandens trūkumą greičiausiai sukėlė Rusijos atakos prieš infrastruktūrą.

🚱 Russian units are running out of water in Ukraine. #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4Xzokx5rbH