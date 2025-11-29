Rusijos valdžia ir nuo savų slepia viską: nuo mirtingumo iki biudžeto išlaidų

Nuo metų pradžios Vieningoje tarpžinybinėje informacinėje ir statistinėje sistemoje (EMISS) nustojo būti atnaujinami daugiau nei 400 rodiklių: nuo demografijos iki karinio biudžeto duomenų.
Remiantis projekto „Jei būti tiksliam“ vertinimais, iš beveik devynių tūkstančių rodiklių prieinama tik pusė, o aktualūs ir atviri lieka tik 42 %. Kiti arba nebuvo atnaujinami metų metus, arba pažymėti kaip „atnaujinimas nutrauktas“, arba visai tušti.
Trapi demografija
Nuo 2025 m. pavasario „rosstatas“ nustojo skelbti duomenis apie gimstamumą, mirtingumą, santuokas ir skyrybas, taip pat migraciją pagal regionus. Išnyko netgi mėnesiniai operatyviniai duomenys, kurie anksčiau buvo įprasta „Rusijos socialinės ir ekonominės padėties“ informacijos dalis.
Priežastis paprasta: skaičiai atrodė pernelyg iškalbingi. Demografo Aleksejaus Rakšio vertinimu, 2025 m. balandžio mėn. mirtingumas buvo 15 % didesnis nei prieš metus ir priartėjo prie pandemijos laikotarpio rodiklių. Paskelbti tokius duomenis reiškia parodyti, kiek rusų žūsta „mėsos šturmuose“ Ukrainoje.
Beje, slaptumas Rusijos demografijoje nėra nauja tendencija. Nuo 2022 m. nebepublikuojami mirtingumo pagal amžių duomenys, o nuo 2024 m. dingo ir informacija apie mirties priežastis.
Paslapčių šalis
2025 m. gegužės mėn. federalinio biudžeto slaptumo lygis pasiekė rekordines aukštumas: 32 %. O paslėptos išlaidos tapo antra pagal dydį išlaidų kategorija, 7 kartus viršydamos sveikatos priežiūros išlaidas ir beveik 9 kartus – švietimo išlaidas. Rusai dabar net ir norėdami negalėtų sužinoti, kur valdžia leidžia biudžeto pinigus.
Iš viešos prieigos taip pat dingo duomenys apie:
- atšauktų nutarimų dėl baudžiamųjų bylų iškėlimo skaičiaus;
- tyrėjų užbaigtų bylų skaičiaus;
- į užsienį dirbti išvykusių piliečių skaičiaus;
- gydytų užsienio piliečių skaičiaus;
- gynybos ministerijos normatyvus atitinkančius automobilių kelius;
- žemės ūkio ministerijos savaitės rodikliai apie šienavimą ir pašarų ruošimą;
- finansų ministerija nustojo skelbti trumpą informaciją apie federalinio ir konsoliduoto biudžetų vykdymą;
- daugybė kitų rodiklių, kurie atrodė įprasti ir nekenksmingi.
Slaptojo pobūdžio informacijos kiekis Rusijoje pradėjo augti dar 2018 m., tačiau būtent po 2022 m. vasario mėn. šis procesas paspartėjo ir tapo sistemingu. Galimybė slėpti bet kokius duomenis buvo teisiškai įtvirtinta oficialios statistikos įstatymo pataisomis. Dabar informacijos skelbimas gali būti sustabdytas vyriausybės sprendimu be paaiškinimų ir laiko apribojimų.
Naikinami duomenys skirstomi į tris kategorijas
Administraciniai ir biurokratiniai duomenys
Dažnai tokie duomenys įslaptinami formaliai – dėl „infrastruktūros apsaugos“ regimybės. Pavyzdžiui, po dronų atakos Maskvoje 2023 m. buvo masiškai pašalinti objektų adresai. Nors tai mažai ką pakeitė saugumo prasme, tačiau viešai prieinamos informacijos apie objektus sostinėje liko daug mažiau.
Ekonominiai ir finansiniai rodikliai
Teoriškai jie gali būti naudojami naujoms sankcijoms pagrįsti. Todėl jie yra paslėpti arba ribojami:
- duomenys apie aukso ir valiutos atsargas;
- duomenys apie importą/eksportą;
- kredito įstaigų ataskaitos;
- informacija apie naftos ir dujų gavybą;
- operatyviniai duomenys apie biudžeto vykdymą.
Socialiniai duomenys
Socialiniai duomenys gali būti naudojami kariniams nuostoliams įvertinti arba neigiamai visuomenės dinamikai iliustruoti.
Anksčiau tyrėjai, pavyzdžiui, buvo įsigudrinę analizuoti mirčių skaičiaus Rusijoje augimą karo metu ir pagal viešuose regionų laidotuvių statistiniuose duomenyse pateikiamus duomenis.
Apskritai, tendencija yra akivaizdi: viskas, kas gali sukelti nepageidaujamus klausimus arba būti panaudota nepriklausomai analizei, palaipsniui ribojama.
