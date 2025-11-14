Sučiuptas psichologu apsimetęs prievartautojas: žadėjo padėti „atsigauti“, bet įsiviliodavo į savo butą

Moterys, parašiusios pareiškimus policijai, pasakojo, kad psichologas girdė jas „stebuklingu“ vandeniu, kurstė neapykantą tėvams ir vyrams, o „sunkiausius atvejus“ gydė, švelniai tariant, abejotinais metodais. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad jis kai kurias moteris vertė su juo mylėtis arba prievartaudavo.
Teisėsauga atskleidė, kad nuo 2020 m. rugpjūčio iki 2024 m. birželio M. Sultejevas prisistatydavo psichologu ir, pasinaudodamas pacientų, atėjusių pas jį dėl profesionalios psichologinės pagalbos, pasitikėjimu, atlikdavo seksualinio pobūdžio veiksmus. Vyras panaudojo smurtą prieš penkias moteris, iš kurių keturios buvo išprievartautos.
Be to, nuo 2020 m. birželio iki 2024 m. rugsėjo kaltinamasis apgaulės būdu pagrobė daugiau nei 813 tūkst. rublių (apie 9 tūkst. eurų) iš 9 moterų, pažadėdamas joms suteikti psichologinę pagalbą. Tačiau jis nesuteikė jokių paslaugų, o pinigus išleido savo poreikiams.
Pasak vienos iš moterų, jis ją išprievartavo seanso metu, taip pat reikalavo „įsivaizduoti seksualinius veiksmus su jos šeimos nariais“. Viena iš M. Sultejevo klienčių papasakojo, kad po seanso ji patyrė nervinį sukrėtimą ir norėjo nusižudyti.
M. Sultejevo „psichologo“ paslaugos kainavo iki 50 tūkst. rublių (apie 500 eurų) už konsultaciją. Vieną iš jo socialinių tinklų puslapių sekė net 500 tūkst. žmonių, dabar jis uždarytas. Tačiau prekyvietėse ir knygų svetainėse vis dar galima įsigyti jo knygų.
Vadino save archangelu
Nauja mada, kad visos ligos ir nelaimės yra psichosomatikos kaltė ir kad netgi pačias baisiausias ligas galima išgydyti, dirbant su savo mąstysena, valant čakras ir užmezgant ryšį su kosmosu, Rusijoje sulaukia vis daugiau šalininkų. Daugybė ekspertų ir praktikų, turinčių abejotiną išsilavinimą ir kompetenciją, įtikina savo patiklias klientes, kad jų vaikai serga dėl „motinos neužbaigtų geštaltų“, o vėžiniai navikai auga dėl „asmeninės savirealizacijos neįgyvendinimo jausmo“.
Tokias tezes masėms skleidė ir privačiai praktikavęs Kazanės psichologas Marselis Sultejevas, turėjęs šimtatūkstantinę sekėjų armiją savo soc. tinkluose.
Pavyzdžiui, 36-metė Olga Izotova, pati psichologė pagal išsilavinimą, atsitiktinai užtiko M. Sultejevo puslapį, kuriame jis, be kita ko, tvirtino, kad padės atsikratyti galvos skausmų. Jauna moteris kaip tik kentėjo nuo migrenos ir žemo kraujospūdžio, todėl eksperimento dėlei užsiregistravo pas jį į seansą, kad išsamiau sužinotų, kokią stebuklingą metodiką siūlo kolega. Tuomet, 2023 m., konsultacija pas „visų galų meistrą“ kainavo 5 tūkst. rublių (apie 50 eurų). Sprendžiant iš paskutinės informacijos psichologo paskyrose, paskutiniu metu jis prašė net 50 tūkstančių (apie 500 eurų) už susitikimą.
„Socialiniuose tinkluose jis prisistatė kaip gydytojas, rašė, kad taiko savo unikalų „Marselio metodą“ ir padeda ten, kur medicina bejėgė. Konsultacijos metu įtikinėjo, kad turiu pripažinti sau, jog nekenčiu savo tėvų, siūlė įsivaizduoti intymius santykius su savo tėvu ir patėviu. Jis baksnojo į mane popieriaus lapeliu, liepė įsivaizduoti, kad tai peilis, smaugė mane. Galiausiai jis pasakė, kad mano kraujospūdis žemas dėl to, kad nepriimu auklėjimo, kurį gavau vaikystėje, – pasakojo Olga. – Žinote, jis moka tam tikrus NLP metodus, hipnozę. Aš supratau, kad jis daro kažką keisto, bet iš smalsumo dar keletą kartų pas jį apsilankiau ir net nusipirkau jo mokymo kursą už 40 tūkstančių! 2024 m. liepos mėnesį per mūsų paskutinį susitikimą jis visiškai išprotėjo: pradėjo sakyti, kad yra archangelas, kyla į dangų, tada pasakė, kad mano poza rodo, kad noriu jį pabučiuoti. Tada aš jam jau patariau kreiptis į psichoterapeutą“.
Pasak Olgos, psichologo padėjėja (M. Sultejevas dirbo su visa komanda) atsakydama į jos klausimus prasitarė, kad „guru“ tikrai užmezga artimus santykius su savo klientėmis, todėl jo nedviprasmiškos frazės nėra nieko keisto.
„Sužinojusi apie tai, parašiau Sultejevo atstovei, prašydama jį sustabdyti. Bet ji, matyt, galvojo tik apie pinigus, perdavė mūsų pokalbį psichologui, o 2024 m. rudenį jis parašė apie mane pareiškimą policijai dėl šmeižto, pavadino mane beprote. Aš savo ruožtu parašiau pareiškimą dėl sukčiavimo ir pradėjau rinkti nukentėjusius“, – pasakojo moteris.
Vaiko odos ligų priežastis: motinos psichosomatika
Nukentėjusiųjų ilgai ieškoti nereikėjo. Viena iš psichologo aukų buvo 34-erių Almira. Ji kreipėsi į psichologą 2022 m. rudenį, nes norėjo išgydyti savo trijų mėnesių dukros bėrimą, bet nenorėjo, prisiklausiusi „sveikuolių patarimų“, duoti vaikui pediatro išrašytų hormoninių vaistų.
„Daug girdėjau, kad tokių bėrimų priežastis vaikui yra psichosomatika. Pradėjusi ieškoti informacijos apie tai internete, aš atsitiktinai radau Marselio Sultejevo svetainę, jis tvirtino, kad gydo AIDS, padeda neįgaliesiems atsistoti ant kojų, vadino save Nobelio premijos kandidatu“, – pasakojo dviejų vaikų motina.
Pirmojo susitikimo internete metu „stebuklingasis gydytojas“ moteriai pareiškė, kad jos dukra serga dėl jos, tiksliau, dėl netinkamų įsitikinimų jos galvoje.
„Kad patvirtintų šiuos įsitikinimus, jis vertė mane įsivaizduoti intymius santykius su giminaičiais ir kitus bjaurumus! Be to, Sultejevas vertė mane kartoti frazes „nekenčiu tėvų, nekenčiu vyro“, įtikinėjo, kad visi aplinkui yra priešai ir tik jis vienas gali padėti. Būdama tokioje hipnozės būsenoje, susipykau su tėvais, su vyru, – tikino moteris.
Ji, tarsi užburta, daugiau nei metus lankė psichologo konsultacijas internetu, taip pat spėjo nusipirkti dviejų dienų kursą apie psichosomatiką už 40 tūkst. rublių (apie 400 eurų) ir keletą M. Sultejevo knygų. „Daktaras“ vis labiau spaudė ją dėl asmeninės konsultacijos – sakydamas, kad Almiros problema yra tokia rimta, kad jos neįmanoma išspręsti per ekraną. Pasirodo, „psichologijos guru“ priimdavo pacientus įprastame vieno kambario bute.
2024 m. vasario 14 d. Almira nuvyko į lemtingą seansą, kuris, beje, jai kainavo 15 tūkst. rublių (apie 150 eurų).„Pirmiausia jis pasiūlė man išgerti vandens, sakydamas, kad tai brangus vanduo, kurio negalima nusipirkti parduotuvėje, ir aš be jokios abejonės jį išgėriau. Po 10–15 minučių jis pasakė: „Užmerkite akis, dabar pradėsime dirbti“. Kai prasimerkiau, jis stovėjo su nusmauktomis kelnėmis... – su siaubu prisimena „psichologo“ auka. – Žinote, tada mane neramino net ne tai, kad mane prievartauja, o tai, kad negaliu atsistoti, pasipriešinti, nesupratau, kas su manimi vyksta. Aš jam pasakiau, kad tuoj prarasiu sąmonę. Jis atsakė: tai endorfinai, mėgaukitės. Tame vandenyje tikrai buvo kažkas įmaišyta“.
Po trijų mėnesių, 2024 m. vasarą, atsigavusi po to, kas nutiko, Almira vėl apsilankė pas Sultejevą. Ji sako, kad norėjo pažvelgti į niekšui į akis ir pasakyti viską, ką apie jį galvoja. „Stebuklingo vandens“ ji jau negėrė ir atstūmė „psichologą“, kai jis pradėjo prie jos priekabiauti. Bet, jos žodžiais, jis panaudojo jėgą ir ją tiesiog išprievartavo.
2024-ųjų gruodį moteris parašė pareiškimą policijai, pranešdama, kad buvo seksualiai išnaudota. Almiros teigimu, ji sulaukė grasinimų iš psichologo komandos, kurie reikalavo nedelsiant atsiimti pareiškimą. O dukros atopinį dermatitą moteris dabar vis dėlto gydo įrodytais medicininiais metodais.
Grasino ligomis, reikalavo išsiskirti su vyru
Dar viena psichologo veiksmų auka, Gulgena, šių metų sausį taip pat kreipėsi į policiją. Mergina papasakojo, kad 2022 m. užsiregistravo pas žinomą specialistą, norėdama išspręsti šeimoje kilusias problemas. Ji sako, kad psichologas pirmiausia pasiūlė jai išgerti vandens, o tada pradėjo ją įvedinėti į transą ir vertė įsivaizduoti įvairius iškrypimus.
„Klausė, ar jis man patinka, ar noriu jį pabučiuoti, įtikinėjo, kad negalima atsisakyti tokių norų... Tada jis pasakė, kad po konsultacijos man suksis galva, gali būti vėmimas ir viduriavimas, nes tariamai išeis mano neigiami įsitikinimai. Ir iš tiesų po seanso man labai skaudėjo galvą, buvo bloga, – prisimena Gulgena. – Norėjau atsisakyti seansų, bet jis grasino, kad jei nustosiu pas jį lankytis, man sutriks inkstų veikla, vaikas sirgs. Sakė, kad jei neišsiskirsiu su vyru, man atsitiks nelaimė moteriškoje srityje ir man bus pašalintos kiaušidės, negalėsiu turėti vaikų. Po pusės metų tokių susitikimų man prasidėjo panikos priepuoliai, atsirado mintys apie savižudybę. Galiausiai aš atsisakiau susitikimų su Sultejevu“.
Vienai iš nukentėjusiųjų atstovaujanti advokatė pasakojo, kad viso yra surinkta daugiau nei 20 merginų ir moterų, nukentėjusių nuo M. Sultejevo veiksmų, parodymai. Kiekvienai iš jų padaryta finansinė žala siekia nuo 70 iki 200 tūkst. rublių.
Tyrimo metu buvo išsiaiškinta, kad M. Sultejevas pagal išsilavinimą yra teisininkas, baigęs vieną iš privačių aukštųjų mokyklų. Vėliau jis baigė kvalifikacinius kursus nežinomame „Insight“ institute, tariamai suteikiančiame teisę užsiimti praktine psichologija.
„Tokių „diplomuotų specialistų“ su savo „autoriniais metodais“ šiandien yra kaip grybų po lietaus. Tuo pačiu niekas negarantuoja piliečiams šių „guru“ seansų metu ne tik psichologinės, bet ir fizinės saugos. Manau, kad privačių psichologų veikla turi būti licencijuojama taip pat, kaip ir medicinos klinikų veikla, šis klausimas turi būti sprendžiamas įstatymų lygmeniu“, – aiškino advokatė.
Po to, kai kilo skandalas Marselis Sultejevas ištrynė savo paskyras socialiniuose tinkluose ir apkaltino „visuotiniu suokalbiu“ prieš jį. Tariamai tai konkurentai užsiundė šmeižto kampaniją, nes norėjo „gauti jo unikalaus gydymo patentą“.
2025-ųjų lapkritį paskelbta, kad M. Sultejevo byla pasiekė teismą. Surinkta medžiaga, pagal kurią jis kaltinamas dėl išprievartavimų ir sukčiavimo, perduota tolimesniam svarstymui.
