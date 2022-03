Rusijos teroras Ukrainoje: okupantai pagrobė dar vieno miesto merą

„Šiandien Rusijos karo nusikaltėliai pagrobė kitą demokratiškai išrinktą Ukrainos merą, Dnieprorudnės vadovą Jevheną Matvejevą.

Nesulaukę vietinių paramos, okupantai pereina į terorą.

Raginu visas valstybes ir tarptautines organizacijas sustabdyti Rusijos terorą prieš Ukrainą ir demokratiją“, – rašė užsienio reikalų ministras.

Today, Russian war criminals abducted another democratically elected Ukrainian mayor, head of Dniprorudne Yevhen Matveyev. Getting zero local support, invaders turn to terror. I call on all states & international organizations to stop Russian terror against Ukraine and democracy.