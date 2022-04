Rusijos rengiamos skerdynės Ukrainoje: nužudytų civilių skaičius gali būti dar didesnis nei Bučoje

Panašius teiginius apie galimą didesnį nužudytų civilių skaičių kituose Ukrainos miestuose, kuriuos buvo okupavę Rusijos kariuomenė, patvirtino ir šalies generalinė prokurorė.

Ukrainos užsienio reikalų ministras taip pat paminėjo, kad situacija Mariupolyje gali būti baisesnė nei Bučoje, kadangi Rusijos okupantai galėjo nužudyti dar daugiau civilių.

"Ukraine won the battle for Kyiv, but the war goes on".



Ukraine's Foreign Minister, Dmytro Kuleba, says the country is preparing for a "new, large-scale, offensive by Russia in eastern Ukraine.https://t.co/X3flQUBL0r



