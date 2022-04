Demaskavo piktą Rusijos melą: Bučoje civilių kūnai galėjo pragulėti ir kelias savaites

Teigiama, kad atlikta analizė paneigia Rusijos teiginius, jog civiliai gyventojai Bučoje, Kyjivo priemiestyje, buvo nužudyti po to, kai kariai paliko miestą.

Visgi vaizdo įrašų ir palydovinių vaizdų apžvalga rodo, kad daugelį civilių okupantai nužudė jau gerokai anksčiau – daugiau nei prieš tris savaites, kai miestą buvo okupavusi Rusijos kariuomenė.

Teigiama, kad tai liudija palydovinėse nuotraukose užfiksuoti civilių kūnai, gulintys gatvėje.

The New York Times analyzed satellite images from #Bucha



An analysis of satellite images by The New York Times rebuts claims by #Russia that the killing of civilians in Bucha, a suburb of #Kyiv, occurred after its soldiers had left the town.https://t.co/SLxQ9qFdRS