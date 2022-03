Rusijos kariai keičia kurą į alkoholį

Kaip teigiama ministerijos pranešime, korupcija padarė įtaką Baltarusijoje dislokuotiems Rusijos kariams.

Manoma, kariai pardavinėjo turimus degalus už maisto atsargas arba karinę įrangą, dyzeliną.

Ukrainos kariuomenės surinkti duomenys rodo, kad okupantai jau neteko 582 tankų, 1664 šarvuočių, 73 kurą gabenančių transporto priemonių ir kitų gynybos sistemų.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of March 27, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/JPvqbkmOKf