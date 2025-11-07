 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijos gynybos pramonė traukiasi: viena organizacija mažina darbuotojų skaičių

2025-11-07 15:20 / šaltinis: ELTA
2025-11-07 15:20

Rusijos mokslinis gamybinis susivienijimas „UralVagonZavod“ OJSC paskelbė atleisiantis 10 proc. savo darbuotojų ir pristatė planus iki 2026 m. vasario sumažinti metalurgijos ir geležinkelio vagonų surinkimo gamybos apimtis bei administracinio personalo ir tam tikrų pagalbinių darbuotojų skaičių.

Maskva (nuotr. SCANPIX)

Rusijos mokslinis gamybinis susivienijimas „UralVagonZavod“ OJSC paskelbė atleisiantis 10 proc. savo darbuotojų ir pristatė planus iki 2026 m. vasario sumažinti metalurgijos ir geležinkelio vagonų surinkimo gamybos apimtis bei administracinio personalo ir tam tikrų pagalbinių darbuotojų skaičių.

REKLAMA
0

Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Kovos su dezinformacija centras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmiau kai kuriuose gamyklos „UralVagonZavod“ skyriuose darbo savaitė buvo sutrumpinta iki keturių dienų.

REKLAMA
REKLAMA

Ši įmonė yra Rusijos karinio pramonės komplekso dalis ir Rusijos kariuomenei gamina tankus „T-90“ bei kitą karinę techniką. Atleidžiami įmonės „UralVagonZavod“ darbuotojai yra dar vienas ženklas, kad Rusijos karo ekonomikos kortų namelis pradeda griūti.

REKLAMA

„Po beveik ketverių metų pernelyg didelio krūvio ir dirbtinės perkrovos gynybos pramonė nebegali išlaikyti tokio tempo. Net įmonės, kurioms dėl jų vaidmens kare Kremliaus teikė prioritetą, dabar priverstos mažinti išlaidas ir personalą“, – pažymėjo centras.

Kaip pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, didžiausios Rusijos valstybinės korporacijos „Gazprom“, „Rosneft“ ir „Russian Railways“ yra įklimpusios į skolas, kurių suma yra rekordiškai didelė šalies istorijoje ir viršija 12 trilijonų rublių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
rekomenduojame
Pyragų diena
Daugiau
Daugiau
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų