Rusai mūšio lauke prarado daugiau tankų nei jų turėjo karo pradžioje

Rusija per pastaruosius metus per alinantį karą Ukrainoje neteko maždaug 1 120 tankų, žiniasklaidai pranešė Londone įsikūrusio Tarptautinio strateginių studijų instituto (IISS) generalinis direktorius Bastianas Giegerichas. Jis pridūrė, kad per pastaruosius 12 mėnesių Maskva neteko maždaug 2 tūkst. šarvuočių ir pėstininkų kovos mašinų, skelbia portalas „Newsweek“.