Šokas rusams: ukrainiečiai per 3 valandas sunaikino visą jų tankų koloną

Filmuotoje medžiagoje, kurią, matyt, užfiksavo Ukrainos bepiločiai orlaiviai, matyti, kaip dronai-kamikadzės įsirėžia į eilę Rusijos tankų T-72 ir kelias kovos mašinas. Po to vaizdo įraše matomi sprogimai ir smarkiai apgadintos transporto priemonės, skelbia portalas „Newsweek“.

Vos per tris valandas buvo sunaikinti trys rusų tankai, iki septynių vikšrinių šarvuočių MT-LB ir viena kovos mašina BMP, teigiama socialinio tinklo X paskyroje „WarTranslated“, kuri verčia karo medžiagą į anglų kalbą. Įtakingi Rusijos kanalai, stebintys Maskvos karo veiksmus, buvo „sukrėsti“ transporto priemonių kolonos sunaikinimo, trečiadienį buvo rašoma paskyroje.

„Newsweek“ elektroniniu paštu kreipėsi į Rusijos gynybos ministeriją dėl komentarų.

Pasak JAV analitinio centro Karo tyrimų instituto (ISW), Rusija bandė surengti „nesėkmingą puolimą į pietvakarius nuo Donecko miesto“, o filmuotoje medžiagoje matyti „apgadintos ir paliktos rusų šarvuotos transporto priemonės į šiaurę ir pietus nuo Novomichailivkos“.

Russians channels shocked by annihilation of a russian advancing column in Novomikhaylivka on 30 January. Huge channels are sharing footage where in just 3 hours, 3 tanks, 7 MT-LBs and 1 BMP were destroyed.



As if it’s anything new from the second army in the world. pic.twitter.com/zSYYmTCvKu