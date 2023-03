Gėdingas rusų žingsnis – kare pasitelkė 60 metų senumo tankus

Tačiau, kaip naujausioje savo ataskaitoje rašo Didžiosios Britanijos gynybos žvalgyba, nepaisant geriausių rusų pastangų modernizuoti tokio tipo transporto priemones, šiuolaikiniame mūšio lauke jos bus labai pažeidžiamos.

„Tikėtina, kad net 1-osios gvardiečių Raudonosios vėliavos tankų armijos – tariamai elitinių Rusijos tankų pajėgų – daliniai bus apginkluoti tankais T-62, siekiant padengti kare patirtus nuostolius. Šias pajėgas anksčiau nuo 2021-ųjų planuota apginkluoti naujausiais tankais T-14 „Armata“, – rašoma britų žvalgų ataskaitoje.

