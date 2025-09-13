Rumunijoje paskelbtas oro pavojus: užfiksuotas dronas – pakelti naikintuvai, gyventojams išsiųsti perspėjimai

Maždaug 18:23 val. Rumunijos karinės aviacijos F-16 naikintuvai buvo pakelti iš Bazei 86 Feteşti, kai užfiksavo droną nacionalinėje oro erdvėje. Dronas buvo sekamas iki maždaug 20 km. pietvakarių nuo Chilia Veche, kol dingo iš radarų stebimos teritorijos.
Pabrėžiama, kad nors dronas buvo pastebėtas šalies oro erdvėje, jis nepraskrido virš apgyventų teritorijų ir nėra vertinamas kaip tiesioginis pavojus gyventojams.
Gyventojams RO-Alert žinutėje rekomenduota imtis apsaugos priemonių: likti patalpose, vengti langų ir išorinių sienų, laikytis instrukcijų, ir jeigu reikia — skambinti tel. 112, pranešant apie pavojų.
