TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Rumunijoje paskelbtas oro pavojus: užfiksuotas dronas – pakelti naikintuvai, gyventojams išsiųsti perspėjimai

2025-09-13 20:01 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-13 20:01

Rumunijos civilinės saugos tarnybos pranešė, kad šiandien vakare RO-Alert sistema išsiuntė perspėjimą gyventojams šiaurinėje Tulcea apskrities dalyje dėl galimos „objektų kritimo iš oro erdvės“. 

Dronas „Shahed“ (nuotr. SCANPIX)

1

Maždaug 18:23 val. Rumunijos karinės aviacijos F-16 naikintuvai buvo pakelti iš Bazei 86 Feteşti, kai užfiksavo droną nacionalinėje oro erdvėje. Dronas buvo sekamas iki maždaug 20 km. pietvakarių nuo Chilia Veche, kol dingo iš radarų stebimos teritorijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pabrėžiama, kad nors dronas buvo pastebėtas šalies oro erdvėje, jis nepraskrido virš apgyventų teritorijų ir nėra vertinamas kaip tiesioginis pavojus gyventojams. 

Gyventojams RO-Alert žinutėje rekomenduota imtis apsaugos priemonių: likti patalpose, vengti langų ir išorinių sienų, laikytis instrukcijų, ir jeigu reikia — skambinti tel. 112, pranešant apie pavojų.

