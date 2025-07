„Putino karas artėja prie mūsų sienų“: Rusijos dronai smogė Lenkijos gamyklai Ukrainoje

Trečiadienį platformoje „X“ R. Sikorskis paskelbė, kad per ataką prieš „Grupa Barlinek“ gamyklą Vinycioje buvo sužeisti keli žmonės, iš jų du patyrė sunkius nudegimus.

„Putino nusikalstamas karas artėja prie mūsų sienų“, – rašė jis.

Jis pridūrė, kad gavo gamyklos vadovo patvirtinimą, jog tai – tyčinis smūgis.

Iš viso per ataką prieš Vinycios pramonės objektus buvo sužeisti septyni žmonės, pranešė regiono karinė administracija.

Taip pat trečiadienį ministerijos atstovas spaudai Pawelas Wronskis sakė, kad Lenkijos gamyklai smogė penki iš 28 dronų, kurie, kaip pranešama, buvo nukreipti į Vinycią.

„Viskas rodo, kad gamykla buvo pasirinkta kaip taikinys, kad ataka nebuvo atsitiktinė“, – sakė jis, pridurdamas, kad nė vienas iš nukentėjusiųjų nebuvo Lenkijos pilietis.

Paklaustas, ar Lenkija imsis kokių nors diplomatinių veiksmų po atakos, P. Wronskis atsakė, kad galutinį sprendimą priima ministras R. Sikorskis.

Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha žurnalistams sakė, kad „barbariškas išpuolis“ Vinycioje buvo Maskvos atsakas į taikos pasiūlymus.

Response efforts are still underway after last night’s Russian shelling. The Vinnytsia, Dnipro, Kharkiv, and Odesa regions came under the heaviest attack.



In particular, energy infrastructure was targeted — work is currently ongoing to restore everything in Kryvyi Rih as fully… pic.twitter.com/xwfuhD65hU