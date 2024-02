Putino įžūlaus melo įvertinimas: panašu, kad jis pats tuo tiki

Nuo pirmo iki ketvirto

Pirmasis. Vladimiras Putinas interviu teigė, jog Rusija yra didžiausia Europos ekonomika. Tačiau taip kalbėdamas, V. Putinas turi omeny bendrą šalies BVP. Pagal BVP vienam žmogui, Rusija yra 32-oje vietoje.

Antrasis. Rusijos režimo lyderis taip pat teigė, jog NATO buvo pažadėjusi nesiplėsti į Rytus. Tačiau JAV ambasadorius Ukrainoje Stevenas Piferis teigia, jog nieko panašaus nebuvo. Brukingso instituto portale jis paskelbė straipsnį ir rėmėsi interviu su Michailu Gorbačiovu, kuris vyko 2014-aisiais metais. Buvęs Sovietų Sąjungos lyderis teigė, jog NATO plėtimosi tema nebuvo diskutuota, kai vyko derybos dėl Vokietijos suvienijimo.

Trečiasis. Interviu metu V. Putinas neigė sakęs, jog JAV planuoja pulti Rusiją. Tačiau 2023 m. vasario 20 d. metinėje kalboje Rusijos režimo lyderis paskelbė, kad Vakarai kelia grėsmę jo šaliai, todėl reikėjo įsiveržti į Ukrainą.

