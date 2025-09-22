Putinas viešai kreipėsi į JAV „svarbiu klausimu“

„Rusija yra pasirengusi ir toliau laikytis pagrindinių kiekybinių apribojimų, numatytų Naujojoje START sutartyje, vienerius metus po 2026 m. vasario 5 d.“, – televizijos transliacijoje sakė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.
Prieš V. Putino kalbą Kremlius anonsavo jo „svarbius pareiškimus“.
2023 m. vasarį Rusija paskelbė „stabdanti dalyvavimą“, tad nuo tada faktiškai nevykdo inspekcijų ir skaidrumo mechanizmų, nors teigia formaliai besilaikanti skaičinių apribojimų.
Nuo COVID-19 pandemijos pradžios 2020 m. Rusija faktiškai sustabdė inspekcijas savo teritorijoje, nors tai turėjo būti laikina priemonė. Be to, periodiniai duomenų mainai vyko vangiai, o JAV diplomatai kėlė klausimą, ar visi objektai ir pajėgumai yra tiksliai deklaruojami. Taigi, iki sustabdymo Rusija laikėsi „skaičių ant popieriaus“, bet faktiškai nesilaikė patikros ir skaidrumo mechanizmų, kas kėlė abejonių dėl realaus įsipareigojimų vykdymo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!