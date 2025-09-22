Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putino tėvas buvo priverstas vesti jo motiną po to, kai netyčia išdūrė jai akį – tyrėjai

2025-09-22 15:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-22 15:30

Marija Ivanovna Šelomova, Rusijos prezidento Vladimiro Putino motina, jaunystėje prarado akį, kai jos būsimas vyras Vladimiras Spiridonovičius Putinas netyčia dūrė jai į veidą šake, rašo „Mirror“.

Vladimiras Putinas su tėvais (nuotr. gamintojo)
8

1

Šis įvykis iš Putinų šeimos istorijos aprašytas naujoje Romano Badanino ir Michailo Rubino knygoje „Pats caras“ (angl. The Tsar Himself). Knygos autoriai teigia, kad incidentas įvyko maždaug 1928 m. Turginovo kaime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Istorija prasideda nuo to, kad V. Putinas atvyko į M. Šelomovos namus kartu su grupe jaunuolių. Mergina buvo viena namie, todėl vaikinų gaujos išsigando ir nenorėjo įsileisti. Toks merginos elgesys labai suerzino V. Putiną, tad šis ėmė laužyti vartus. 

Įvykį mačiusi kaimo gyventoja Anfisa Kormilicyna pasakojo: „Jie paėmė šakę, kuri stovėjo prie tvoros, ir pradėjo laužti vartus. Tai pamačiusi M. Šelomova ten nubėgo. Tuo metu Volodka (V. Putinas vyresnysis – aut. past.), lauždamas vartus, smogė Marusiai į veidą. Trumpai tariant, jis netyčia išdūrė jai akį. Jis iškart nuvežė ją į ligoninę, kur Marusiai buvo pašalinta akis.“

Vladimiras Putinas
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vladimiras Putinas

Grasinimas teismu ir priverstinė santuoka

Po šio įvykio merginos motina pagrasino V. Putinui, kad imsis teisinių veiksmų, jei šis neves M. Šelomovos. Taip ir įvyko – jis vedė merginą, ir pora persikėlė gyventi į Leningradą, kur V. Putinas įsidarbino fabrike.

Keletoje išlikusių nuotraukų M. Šelomova beveik visada pozuoja taip, kad nesimatytų veido pusės be akies.

„Marusia labai gėdijosi savo stiklinės akies, niekada nežiūrėjo pašnekovui tiesiai į akis ir visada pakreipdavo galvą į šoną“, – pasakojo A. Kormilicyna.

Kaimo gyventoja taip pat teigė, kad V. Putinas vyresnysis buvo pagarsėjęs merginų terorizavimu.

Šaltinyje rašoma, kad šie duomenys prieštarauja oficialioms istorijoms, kurias apie savo tėvus yra pasakojęs pats Rusijos prezidentas V. Putinas. Pavyzdžiui, jis yra viešai sakęs, kad „niekada nėra matęs savo tėvo girto ar ištarusio bent vieną grubų žodį“.

