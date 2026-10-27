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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Programišiai įgyja naujų galių: DI leidžia rengti atakas neregėtu greičiu

2026-10-27 13:58 / šaltinis: BNS
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2026-10-27 13:58
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Užsienio vyriausybėms pasitelkiant dirbtinį intelektą (DI) kompiuterinių tinklų bei ypatingos svarbos infrastruktūros atakoms, ši technologija kelia „beprecedentę“ grėsmę, antradienį įspėjo Australijos kibernetinio saugumo agentūra.

Dirbtinis intelektas 123rf.com

Užsienio vyriausybėms pasitelkiant dirbtinį intelektą (DI) kompiuterinių tinklų bei ypatingos svarbos infrastruktūros atakoms, ši technologija kelia „beprecedentę“ grėsmę, antradienį įspėjo Australijos kibernetinio saugumo agentūra.

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Australijos ryšių direktoratas (ASD) teigė, kad sparčiai tobulėjantys DI modeliai, nukreipti teigiama linkme, galėtų atnešti didžiulės naudos. Pati agentūra nurodė panaudojusi tam tikrus DI įrankius savo metinei „kibernetinių grėsmių“ ataskaitai rengti.

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Vis dėlto pastarieji mėnesiai taip pat parodė, kad DI padeda nusikaltėliams ir valstybių remiamiems programišiams rengti atakas „dar neregėtu mastu“, ataskaitoje nurodė direktoratas.

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„Praėjusiais metais DI tapo lemiamu kibernetinių grėsmių veiksniu, leidusiu piktavaliams greičiau aptikti pažeidžiamumus ir pasinaudoti jais beprecedenčiu mastu, greičiu bei rafinuotumu, – teigiama ataskaitoje. – Pastarosiomis savaitėmis naujų grėsmių kilo ir dėl nenumatytų DI agentų veiksmų bei modelių testavimo.“

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Pasaulinis susirūpinimas pažangių DI priemonių galia didėja po virtinės kibernetinių incidentų, susijusių su pirmaujančių DI kūrėjų, pavyzdžiui, „OpenAI“ ir „Anthropic“, modeliais.

„Kibernetiniai veikėjai ir toliau taikėsi į Australijos organizacijas“

Ataskaitoje užfiksuotas ryškus kibernetinio saugumo incidentų skaičiaus augimas. Per praėjusius metus ASD paskelbė daugiau kaip 4,4 tūkst. įspėjimų apie potencialiai žalingą veiklą, o tai 80 proc. daugiau nei per ankstesnius 12 mėnesių.

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„Valstybių remiami kibernetiniai veikėjai ir toliau taikėsi į Australijos organizacijas, visų pirma siekdami gauti prieigą prie slaptos ar neviešos informacijos. Ši veikla apima ne tik vyriausybinius tinklus, bet ir ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, privačias įmones bei asmenis“, – perspėjama ataskaitoje.

Joje pažymima, kad pastaruoju metu į Australiją ar jos sąjungininkes taikėsi su Kinija, Rusija ir Šiaurės Korėja siejami programišiai.

Gynybos ministras Richardas Marlesas (Ričardas Marlzas) pareiškė, kad šalis negali ignoruoti DI revoliucijos.

„DI jau čia ir jis yra realus. Žmonės turi įsitraukti, – žurnalistams sakė jis. – Laiko atgal neatsuksi. Piktavaliai naudojasi DI, ieškodami sistemų pažeidžiamumų.“

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