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TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Microsoft“ 60 tūkst. darbuotojų siūlo išmokas už išėjimą iš darbo

2026-10-27 09:50 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-27 09:50
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JAV technologijų milžinė „Microsoft“, siekdama sumažinti išlaidas ir kartu daugiau lėšų skirti dirbtiniam intelektui (DI), maždaug 60 tūkst. darbuotojų – apytiksliai ketvirtadaliui savo personalo – pasiūlė savanoriško pasitraukimo iš darbo išmokas, pirmadienį pranešė bendrovė, skelbia AFP.

Darbas prie kompiuterio (asociatyvi nuotr., ELTA)

JAV technologijų milžinė „Microsoft“, siekdama sumažinti išlaidas ir kartu daugiau lėšų skirti dirbtiniam intelektui (DI), maždaug 60 tūkst. darbuotojų – apytiksliai ketvirtadaliui savo personalo – pasiūlė savanoriško pasitraukimo iš darbo išmokas, pirmadienį pranešė bendrovė, skelbia AFP.

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Pasak „Microsoft“ atstovo, šiuo pasiūlymu galės pasinaudoti atrinktų komandų darbuotojai JAV, Kanadoje, Indijoje ir Jungtinėje Karalystėje, užimantys viceprezidento ir žemesnes pareigas. Visgi kai kurios darbuotojų grupės, tarp jų dirbantieji duomenų centruose, pardavimų ir rinkodaros srityse, į šią programą neįtrauktos.

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„Savanoriško pasitraukimo pasiūlymas atspindi svarbią mūsų požiūrio į pokyčius dalį: siekiame suteikti didesnį lankstumą ir, kur įmanoma, daugiau galimybių darbuotojams patiems kurti kitą savo gyvenimo etapą“, – darbuotojams skirtoje žinutėje teigė vykdomoji viceprezidentė ir personalo vadovė Amy Coleman.

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Pasiūlymas apima 27 proc. darbuotojų

Tai jau antras toks savanoriško pasitraukimo pasiūlymas, kurį „Microsoft“ savo darbuotojams pateikė šiais metais. Pranešama, kad balandį bendrovė maždaug 7 proc. savo darbuotojų JAV pasiūlė galimybę anksčiau išeiti į pensiją. CNBC duomenimis, šiuo savanoriško išėjimo į pensiją planu pasinaudojo maždaug 30 proc. reikalavimus atitinkančių asmenų.

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Priežiūros institucijoms pateiktų ataskaitų duomenimis, birželio pabaigoje „Microsoft“ visame pasaulyje turėjo 223 tūkst. darbuotojų, palyginti su 228 tūkst. 2025 metų pabaigoje.

Naujuoju pasiūlymu gali pasinaudoti maždaug 27 proc. „Microsoft“ darbuotojų.

Atleidimai technologijų sektoriuje

Didžiosioms technologijų milžinėms ir toliau skiriant milžiniškas lėšas investicijoms į DI, vis labiau nerimaujama dėl šios technologijos poveikio darbo vietoms. Apie masinį darbo vietų praradimą perspėja net šios srities atstovai, pavyzdžiui, „Anthropic“ generalinis direktorius Dario Amodei.

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Kaip praėjusią savaitę pranešė JAV žiniasklaida, „Netflix“ ketina panaikinti maždaug 6 proc. darbo vietų atleisdama apie 1 tūkst. darbuotojų. „eBay“ šio mėnesio pradžioje atleido 1 tūkst. darbuotojų, pratęsdama ankstesnį atleidimų etapą metų pradžioje, kai buvo panaikinta 800 darbo vietų. Gegužę „Meta“ atleido apie 10 proc. savo darbuotojų visame pasaulyje – tai palietė maždaug 8 tūkst. žmonių. Balandį „Meta“ taip pat pareiškė atsisakanti planų įdarbinti dar 6 tūkst. žmonių ir pranešė nukreipianti kitus 7 tūkst. darbuotojų į pareigybes, susijusias su DI darbo procesais.

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„Uber“ rugsėjį paskelbė atleisianti apie 10 proc. personalo. Manoma, kad tai paveiks 3 tūkst. ar daugiau darbuotojų. O „Amazon“ sausį pranešė visame pasaulyje panaikinanti 16 tūkst. darbo vietų.

Liepą „Microsoft“ jau buvo panaikinusi beveik 5 tūkst. darbo vietų. Šis sprendimas labiausiai palietė jos vaizdo žaidimų padalinį „Xbox“.

Vien šiais metais „Amazon“, „Microsoft“, „Alphabet“ ir „Meta“ kartu planuoja skirti maždaug 700 mlrd. JAV dolerių DI duomenų centrams, lustams ir duomenų apdorojimo infrastruktūrai.

indeliai.lt

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