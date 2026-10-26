Kaip praneša AFP, tai dar vienas iš saugumo incidentų, su kuriais pirmaujantys pasaulio DI kūrėjai susidūrė prieš lapkričio 3 d. vyksiančius JAV kadencijos vidurio rinkimus.
Pasiekė statistiką, bet neprisijungė prie rinkėjų registracijos sistemos
„Claude“ pasiekė bendrus rinkėjų skaičiaus duomenis Džordžijoje, kur iš anksto jau balsavo daugiau nei 1 mln. rinkėjų, pranešė „Axios“, remdamasis „Anthropic“ atstovu spaudai.
Atstovo teigimu, modelis, kuris buvo apmokomas vykdant vidinį statistikos projektą, pasiekė už vadinamosios mokėjimo sienos buvusią informaciją, apeidamas sistemą „to neprašytas“. Jis neprisijungė prie valstijos rinkėjų registracijos sistemos, taip pat nepakeitė ir neatsisiuntė jokių balsavimo duomenų, teigė įmonės atstovas. Jis pridūrė, kad įmonė ėmėsi priemonių užkirsti kelią tokiems veiksmams.
Šis pranešimas didina nerimą dėl to, kaip gerai pirmaujančios DI laboratorijos geba kontroliuoti vis labiau autonomiškas DI sistemas. Tokie incidentai paskatino raginimus JAV ir užsienyje griežtinti DI priežiūrą.