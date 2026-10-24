Pagal nuotrauką iš buto jau galima nustatyti tikslią gyvenamąją vietą: pareigūnai jau tuo naudojasi

Los Andželo policijos departamentas ir Majamio-Deido apygardos šerifo biuras (MDSO) jau aktyviai naudoja DI (dirbtiniu intelektu) grįstą įrankį, pavadintą „Raven“. Jo pagalba tyrėjai gali net pagal nuotrauką, padarytą buto viduje, nustatyti, kur tiksliai yra šis būstas, rašo „UNIAN“.
Žinoma, ši ankstyvoji kūryba kol kas turi savo apribojimų – juk nustatyti bet kurį namą pasaulyje vienu mygtuko paspaudimu kol kas neįmanoma.
Ką geba naujosios technologijos ir kylanti grėsmė dėl viešai prieinamų nuotraukų
„Raven“ galimybės apima tik tam tikrą nekilnojamojo turto objektų ratą. Tai butai, kurie yra nurodyti skelbimuose įvairiuose būsto nuomos servisuose internete – pavyzdžiui, „Airbnb“ ar „Vrbo“.
Danielis Heinenas, bendrovės „Graylark“ generalinis direktorius, savo įraše tinklapio „LinkedIn“ platformoje išsamiai papasakojo apie šios programinės įrangos galimybes – kuriai tiksliam atsakymui gauti gali pakakti net skalbimo mašinos ar džiovyklės nuotraukos.
Programa palygina būdingas nuotraukos detales su nekilnojamojo turto nuotraukomis, prieinamomis internete, – ir geba rasti atitikmenį net tarp kadrų, padarytų iš skirtingų kampų. Tuo ji pranoksta įprastą atvirkštinę vaizdų paiešką.
Būstas, kuris nuomojamas paromis, taip pat gali tarnauti kaip vieta prekybai žmonėmis ir išnaudojimui – todėl „Raven“ kūrėjas pareiškia, kad programa skirta visų pirma naudoti tiriant tokius atvejus.
Savaime suprantama, visa tai kelia susirūpinimą ir asmens duomenų apsaugos srityje – kaip ir dauguma naujų DI pokyčių šiomis dienomis. Bendrovėje „Airbnb“ pareiškė, kad bando techninėmis priemonėmis apriboti automatinį duomenų rinkimą iš savo svetainės ir tiria, kiek toks metodas apskritai teisėtas.
Serviso „Zillow“ atstovų teigimu, automatizuotas duomenų išgavimas (skraipinimas) aiškiai pažeidžia jų naudojimosi sąlygas – todėl bendrovė net svarsto galimus teisinius žingsnius.
Šios technologijos atsiradimas taip pat kelia klausimų dėl visų kitų viešai internete prieinamų nuotraukų ir informacijos saugumo. Pavyzdžiui, didžiuliai soc. tinklai su nuotraukų archyvais, kuriuos galima susieti su konkrečiais asmenimis – jeigu jie papultų į „negeras rankas“, tai leistų apmokyti dirbtinį intelektą atpažinti asmenis pagal tam tikras aplinkos detales nuotraukose.
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