Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Pagal nuotrauką iš buto jau galima nustatyti tikslią gyvenamąją vietą: pareigūnai jau tuo naudojasi

2026-10-24 21:30 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-24 21:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Jau seniai nėra paslaptis, kad JAV policijos padaliniams atlikti darbą padeda dirbtinio intelekto (DI) įrankiai. Tačiau naujausi metodai jau atrodo taip, tarsi būtų atkeliavę iš mokslinės fantastikos. Pagal nuotraukas iš standartinės namų buities dirbtinis intelektas jau geba nustatyti tikslią vietovę.

Butas (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (8)

Jau seniai nėra paslaptis, kad JAV policijos padaliniams atlikti darbą padeda dirbtinio intelekto (DI) įrankiai. Tačiau naujausi metodai jau atrodo taip, tarsi būtų atkeliavę iš mokslinės fantastikos. Pagal nuotraukas iš standartinės namų buities dirbtinis intelektas jau geba nustatyti tikslią vietovę.

REKLAMA
0

Los Andželo policijos departamentas ir Majamio-Deido apygardos šerifo biuras (MDSO) jau aktyviai naudoja DI (dirbtiniu intelektu) grįstą įrankį, pavadintą „Raven“. Jo pagalba tyrėjai gali net pagal nuotrauką, padarytą buto viduje, nustatyti, kur tiksliai yra šis būstas, rašo „UNIAN“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žinoma, ši ankstyvoji kūryba kol kas turi savo apribojimų – juk nustatyti bet kurį namą pasaulyje vienu mygtuko paspaudimu kol kas neįmanoma.

REKLAMA
REKLAMA

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dirbtinis intelektas

Ką geba naujosios technologijos ir kylanti grėsmė dėl viešai prieinamų nuotraukų

„Raven“ galimybės apima tik tam tikrą nekilnojamojo turto objektų ratą. Tai butai, kurie yra nurodyti skelbimuose įvairiuose būsto nuomos servisuose internete – pavyzdžiui, „Airbnb“ ar „Vrbo“.

REKLAMA

Danielis Heinenas, bendrovės „Graylark“ generalinis direktorius, savo įraše tinklapio „LinkedIn“ platformoje išsamiai papasakojo apie šios programinės įrangos galimybes – kuriai tiksliam atsakymui gauti gali pakakti net skalbimo mašinos ar džiovyklės nuotraukos.

Programa palygina būdingas nuotraukos detales su nekilnojamojo turto nuotraukomis, prieinamomis internete, – ir geba rasti atitikmenį net tarp kadrų, padarytų iš skirtingų kampų. Tuo ji pranoksta įprastą atvirkštinę vaizdų paiešką.

REKLAMA
REKLAMA

Būstas, kuris nuomojamas paromis, taip pat gali tarnauti kaip vieta prekybai žmonėmis ir išnaudojimui – todėl „Raven“ kūrėjas pareiškia, kad programa skirta visų pirma naudoti tiriant tokius atvejus.

Savaime suprantama, visa tai kelia susirūpinimą ir asmens duomenų apsaugos srityje – kaip ir dauguma naujų DI pokyčių šiomis dienomis. Bendrovėje „Airbnb“ pareiškė, kad bando techninėmis priemonėmis apriboti automatinį duomenų rinkimą iš savo svetainės ir tiria, kiek toks metodas apskritai teisėtas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Serviso „Zillow“ atstovų teigimu, automatizuotas duomenų išgavimas (skraipinimas) aiškiai pažeidžia jų naudojimosi sąlygas – todėl bendrovė net svarsto galimus teisinius žingsnius.

Šios technologijos atsiradimas taip pat kelia klausimų dėl visų kitų viešai internete prieinamų nuotraukų ir informacijos saugumo. Pavyzdžiui, didžiuliai soc. tinklai su nuotraukų archyvais, kuriuos galima susieti su konkrečiais asmenimis – jeigu jie papultų į „negeras rankas“, tai leistų apmokyti dirbtinį intelektą atpažinti asmenis pagal tam tikras aplinkos detales nuotraukose. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų