Pasiuntė aiškią žinutę Kremliui – štai kas laukia užpuolus Aljansą: „Mano pergalės teorija paprasta“

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Netoli Lietuvos sienų vyksta naujos Rusijos karinės pratybos. Jose dalyvauja ne tik Rusijos ir Baltarusijos kariai, bet ir Kirgizijos, Tadžikistano bei Kazachstano pajėgos. Tiesa, pratybų mastas nėra itin didelis – jose dalyvauja apie 1,5 tūkst. karių ir naudojama apie 300 karinės technikos vienetų.
Pasiuntė žinutę Kremliui
Kaip tik Varšuvoje prasidėjo tarptautinis saugumo forumas. Jame į sceną užlipęs NATO pajėgų Europoje vadas pasiuntė aiškią žinią Kremliui.
„Niekas neturėtų supainioti mūsų gynybinės prigimties su silpnumu ar ryžto stoka. Savo kolektyvine jėga siekiame atgrasyti ir išlaikyti taiką. Bet jeigu kas nors bus pakankamai kvailas ir mus užpuls, mes kovosime“, – sakė NATO pajėgų Europoje vadas Alexusas Grynkewichas.
Generolas pabrėžė, kad konfliktas nėra neišvengiamas, tačiau aiškiai pasakė, kas nutiktų, jei Rusija nuspręstų pulti. A. Grynkewichas pristatė Aljanso „Pergalės teoriją“.
„Mano pergalės teorija paprasta: mes užblokuosime pirminę ataką. Jeigu ataka tęsis, mes ją susilpninsime ir užkirsime kelią priešo pažangai. O jeigu reikės, mes palaušime priešo pajėgas ir operacines karybos sistemas, nukreiptas prieš mus“, – kalbėjo A. Grynkewichas.
Generolas akcentavo, kad sausumos pajėgos, remiamos kitų pajėgų ir pasitelkdamos jų teikiamą pranašumą, prireikus sutriuškins priešą ir sunaikins jo paramos bei valdymo centrus.
NATO negali būti užpulta netikėtai
NATO pajėgų Europoje vadas priminė, kad Aljanso žvalgyba surenka milžiniškus kiekius duomenų ir tai iš esmės eliminuoja tikimybę, kad NATO galėtų būti užpultas netikėtai.
„Mūsų sausumos pajėgos rytiniame flange treniruosis ir demonstruos savo gebėjimą blokuoti bet kokią ataką. Mūsų oro ir jūrų pajėgos treniruosis ir demonstruos savo gebėjimą įgyti bei išlaikyti manevro laisvę. Tai padės susilpninti bet kokią ataką“, – tikino A. Grynkewichas.
Šie generolo žodžiai skamba kaip tik tuo metu, kai NATO surengė keletą pratybų prie Kaliningrado srities, kurios privertė sunerimti ir Kremlių.
„Tai momentas, kai visi Vakarai – Europa ir Jungtinės Valstijos – turėtų parodyti Rusijai ir Putinui, kad yra pasirengę vykdyti Rusijos atgrasymo politiką dar ryžtingesnėmis priemonėmis. Pirmiausia turiu omenyje sankcijas“, – sakė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas.
Nors JAV vis dar išlieka pagrindine Aljanso šalimi, nuolat pabrėžiama, kad Europa turi gebėti apsiginti pati.
„Jeigu NATO turi trečiosios versijos koncepciją, tai mes, europiečiai, turime turėti Europos trečiosios versijos koncepciją. Turime kurti savo gebėjimus – tiek materialinius, tiek institucinius – ir galvoti, kaip galėtume geriau organizuotis“, – sakė Europos gynybos ir kosmoso komisaras Andrius Kubilius.
Buvęs JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas sakė, kad europiečiai turi rasti atsaką į Vladimiro Putino vykdomas sabotažo operacijas.
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