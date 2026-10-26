Pateikta paraiška sudaro sąlygas bendrovei kitą mėnesį debiutuoti Volstrite ir potencialiai pranokti birželį įvykusį „SpaceX“ IPO, per kurį buvo pritraukta rekordinė 86 mlrd. JAV dolerių suma.
„Anthropic“ IPO taip pat leistų bendrovei aplenkti konkurentę „OpenAI“, kuri irgi ruošiasi debiutui akcijų biržoje.
„Anthropic“ paraišką pateikė praėjus kelioms savaitėms po to, kai bendrovės generalinis direktorius Dario Amodei savo esė pasisakė už pažangiausių DI modelių kūrimo sulėtinimą.
Galutinė akcijų kaina dar nežinoma
Galutinė suma, kurią bendrovė pritrauks, kol kas nežinoma, kaip ir jos galutinis vertinimas bei siūloma akcijų kaina. Tačiau net ir pagal kukliausias prognozes vos prieš penkerius metus įkurtas startuolis taptų viena vertingiausių bendrovių pasaulyje ir potencialiai keliais milijardais dolerių padidintų D. Amodei bei jo sesers Danielos, kuri yra viena iš įmonės įkūrėjų, turtą.
335 puslapių dokumente nurodoma, kad „Anthropic“ pajamos sparčiai auga, tačiau, kaip ir daugelis kitų į biržą žengiančių technologijų bendrovių, pelno ji kol kas neuždirba. DI pokalbių roboto „Claude“ kūrėja pranešė, kad pirmąjį šių metų pusmetį ji patyrė 80,7 mlrd. JAV dolerių grynąjį nuostolį, palyginti su 13 mlrd. JAV dolerių nuostoliu prieš metus tuo pačiu laikotarpiu.
Nepaisant nuostolių, pranešama, kad anksčiau šiais metais privačių investuotojų 965 mlrd. JAV dolerių įvertintos „Anthropic“ vertė gali išaugti iki 1,5 trln. ar net 2 trln. JAV dolerių, nors galutinis vertinimas dar nėra nustatytas. Jei būtų įvertinta 1,5 trln. JAV dolerių, „Anthropic“ patektų tarp vertingiausių pasaulyje biržoje listinguojamų bendrovių greta „Tesla“.
Teigiama, kad IPO metu bendrovė galėtų pritraukti iki 100 mlrd. JAV dolerių. Tokiu būdu ji pagerintų anksčiau šiais metais „SpaceX“ pasiektą rekordą.
IPO paraiškoje „Anthropic“ nurodė, kad jos akcijomis bus prekiaujama „Nasdaq“ biržos aukščiausiame segmente „Nasdaq Global Select Market“ su simboliu ANT.