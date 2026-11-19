Tiek musulmonų, tiek krikščionių skaičius didėja, tačiau musulmonų daugėja gerokai sparčiau, nurodė jau 25 metus autoritetingas religijų demografijos ataskaitas skelbiantis „Pew Research Center“.
Pasak tyrimų centro, viena pagrindinių priežasčių yra ta, kad musulmonai paprastai susilaukia daugiau vaikų nei kitų pagrindinių religinių grupių atstovai.
„Viską lemia gimstantys vaikai“, – sakė „Pew Research Center“ vyresnysis demografas Conradas Hackettas. Jis paaiškino, kad perėjimas į kitą religiją ir kiti religinės tapatybės pokyčiai turi gerokai mažesnę įtaką nei gimstamumas.
„Pew Research Center“ duomenimis, 2020–2025 m. musulmonėms vidutiniškai teko 3,1 vaiko, o krikščionėms – 2,5 vaiko. Visų kitų moterų vidutinis gimstamumo rodiklis siekė 1,6 vaiko – mažiau nei 2,1 vaiko, kiek reikia natūraliai kartų kaitai užtikrinti.
Naujausiais tyrimų centro skaičiavimais, 2020 m. pasaulyje buvo 2,27 mlrd. krikščionių ir 2,02 mlrd. musulmonų. Pagal naujas prognozes, iki 2035 m. musulmonų skaičius turėtų išaugti iki 2,57 mlrd., o krikščionių – iki 2,52 mlrd. Jei dabartinės tendencijos išliks, 2070 m. pasaulyje bus daugiau kaip 3,6 mlrd. musulmonų ir kiek mažiau nei 3 mlrd. krikščionių.
Šios prognozės parengtos įgyvendinant platesnį „Pew Research Center“ projektą, kuriame nagrinėjama, kaip 2020–2070 m. gali keistis pagrindinių religinių grupių dydis. Jas rengiant atsižvelgta į religinių grupių amžiaus struktūros, gimstamumo, religijos keitimo ir migracijos tendencijų skirtumus.
Viena reikšmingiausių išvadų – prognozuojama, kad per artimiausius 40 metų krikščionys Jungtinėse Valstijose nebesudarys daugumos. „Pew Research Center“ duomenimis, šiuo metu krikščionys sudaro 62 proc. suaugusių JAV gyventojų, tačiau iki 2065 m. jie sudarys mažiau nei 50 procentų.
Tyrimų centro teigimu, gretimoje Kanadoje krikščionių turėtų sumažėti iki mažiau nei 50 proc. jau 2030 metais.
Abiejose šalyse viena svarbiausių šio mažėjimo priežasčių yra tuo pat metu augantis jokiai religijai savęs nepriskiriančių žmonių skaičius. Prognozuojama, kad iki 2070 m. jie sudarys 41 proc. JAV gyventojų, o Kanadoje jų bus daugiau nei krikščionių.
Musulmonų ir krikščionių skaičius augs ne lėčiau nei pasaulio gyventojų skaičius
„Pew Research Center“ prognozuoja, kad 2020–2070 m. pasaulio gyventojų skaičius išaugs 29 procentais. Iš visų tyrime nagrinėtų religinių grupių tik krikščionių ir musulmonų skaičius turėtų augti ne lėčiau nei bendras pasaulio gyventojų skaičius – krikščionių padaugės 30 proc., o musulmonų – 80 proc.
Skaičiai rodo, kad hinduistų ir judėjų daugėja, tačiau prognozuojama, kad jų dalis tarp pasaulio gyventojų mažės. Tuo metu turėtų mažėti ir bendras budistų skaičius, ir jų dalis tarp pasaulio gyventojų. Tai iš dalies lems prognozuojamas bendro gyventojų skaičiaus mažėjimas Kinijoje, Pietų Korėjoje ir Japonijoje.
Pasak tyrimų centro, ateinančiais dešimtmečiais didžioji pasaulio gyventojų skaičiaus prieaugio dalis turėtų tekti Afrikai, ypač piečiau Sacharos esančiam regionui, kuriame dauguma gyventojų yra krikščionys arba musulmonai. Didelis gimstamumas ir ilgėjanti gyvenimo trukmė šiame regione prisidės prie abiejų religijų išpažinėjų skaičiaus augimo visame pasaulyje.
Prognozuojama, kad iki 2070 m. daugiau kaip pusė pasaulio krikščionių gyvens Užsachario Afrikoje, Kongas aplenks Jungtines Valstijas ir taps daugiausia krikščionių turinčia šalimi. Krikščionių skaičius Konge išaugs daugiau nei tris kartus ir pasieks 299 milijonus.
Kituose didžiuosiuose pasaulio regionuose gyventojų skaičius turėtų augti lėčiau arba net mažėti.
„Pew Research Center“ duomenimis, iki 2070 m. Europos gyventojų skaičius sumažės 17 proc., o krikščionių – maždaug trečdaliu – nuo 505 mln. iki 324 milijonų. Per tą patį laikotarpį musulmonai turėtų sudaryti jau 13 proc. Europos gyventojų, palyginti su 6 proc. 2020 metais.
Prognozuojama, kad JAV krikščionių skaičius sumažės nuo maždaug 217 mln. 2020 m. iki maždaug 174 mln. 2070 m.
Pagrindinis veiksnys – gimstamumas
„Pew Research Center“ skaičiavimais, 2020–2025 m. musulmonės pagimdė daugiau vaikų nei bet kurios kitos religijos išpažinėjos. Per šį laikotarpį musulmonėms gimė apie 252 mln. vaikų, o krikščionėms – 208 mln.
Musulmonai yra vienintelė didelė religinė grupė, kurioje ateinančiais dešimtmečiais prognozuojamas gimimų skaičiaus augimas. Kitose grupėse gimimų skaičius turėtų išlikti stabilus arba mažėti.
Jei dabartinės tendencijos išliks, iki 2070 m. daugiausia musulmonų gyvens Pakistane, po jo rikiuosis Indija, Nigerija ir Indonezija. Šiuo metu šioje šalyje gyvena daugiausia musulmonų pasaulyje.
Harvardo universiteto Teologijos mokyklos vyresnioji mokslo darbuotoja, religijų demografijos specialistė Gina Zurlo pareiškė, kad, atsižvelgiant į besikeičiančias tendencijas, krikščionių ir musulmonų santykiai yra itin svarbūs.
„Kai kuriose religinėse bendruomenėse vis dar gaji „civilizacijų susidūrimo“ teorija, o abiejų religijų išpažinėjai dažnai vieni kitų nesupranta. Daugelis krikščionių nėra patenkinti matydami, kad islamas taps didžiausia pasaulio religija, ir tai kelia dar didesnį nerimą“, – teigė ji.
„Tikiuosi, kad žmonės ieškos galimybių geriau pažinti kitas religijas. Asmeniniai ryšiai yra svarbūs – kai skirtingų religijų žmonės palaiko asmeninius santykius, tai padeda jiems įžvelgti vieniems kituose pirmiausia žmogų ir geriau suprasti vieniems kitus“, – pridūrė ji.
„Pew Research Center“ religijų tyrimų vadovas Alanas Coopermanas pabrėžė, kad didžioji dalis prognozuojamo musulmonų ir krikščionių skaičiaus augimo vyks šalyse, kuriose jie jau dabar sudaro daugumą, o perėjimas į kitą religiją turės tik nedidelę įtaką.
„Nemanau, kad musulmonų skaičius auga krikščionių sąskaita. Tačiau nerimauju, kad šia išvada gali būti piktnaudžiaujama antraštėse ar viešojoje retorikoje, vaizduojant tai kaip susidūrimą, kuriame krikščionys pralaimi musulmonams“, – pridūrė jis.
Daugėja jokiai religijai savęs nepriskiriančių žmonių
Daugelyje šalių nuolat daugėja jokiai religijai savęs nepriskiriančių žmonių – ateistų, agnostikų ir kitų religinių įsitikinimų neturinčių asmenų.
Pasak „Pew Research Center“, tokių žmonių iki 2070 m. padaugės daugiau kaip 180 mln., neįskaitant Kinijos, kurioje jokiai religijai savęs nepriskiriančių žmonių dalis yra didelė, tačiau prognozuojamas smarkus bendro gyventojų skaičiaus mažėjimas.
Tyrimų centro duomenimis, jokiai religijai savęs nepriskiriantys žmonės jau sudaro gyventojų daugumą dešimtyje šalių, tarp jų Čekijoje, Japonijoje, Nyderlanduose, Naujojoje Zelandijoje, Urugvajuje ir Vietname. Prognozuojama, kad iki 2070 m. prie šių šalių bus priskirta Pietų Korėja, Prancūzija ir Jungtinė Karalystė.
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