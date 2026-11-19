Harry, buvęs Didžiosios Britanijos kariuomenės karys, praėjusią vasarą grįžęs į gimtinę po šešerių metų Kalifornijoje taip pat sakė manantis, kad tarp Didžiosios Britanijos ir Rusijos jau dešimtmetį vyksta konfliktas. Jis pridūrė esąs pasirengęs vėl tarnauti kariuomenėje, jeigu būtų pašauktas.
Šiuos komentarus Harry išsakė interviu leidiniui „The Daily Telegraph“, kuris vyko praėjusį savaitgalį, kai jis jau ketvirtą kartą lankėsi Ukrainoje nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Laikraštis trečiadienį paskelbė publikaciją apie interviu, o visą pokalbį numatoma paskelbti tinklalaidėje, kuri pasirodys vidurnaktį Londono laiku (00.00 val. Grinvičo laiku).
„Manau, kad tarp Amerikos visuomenės požiūrio į Ukrainai teikiamą paramą, kuri, mano nuomone, yra itin didelė ir tokia buvo visada, ir tam tikros grupės, šiuo atveju – administracijos, kuri galbūt laikosi kitokios nuomonės, esama didelio atotrūkio“, – sakė Harry.
Praėjusį savaitgalį Harry lankėsi Ukrainoje, kur susitiko su sportininkais, besirengiančiais dalyvauti 2027 m. žaidynėse „Invictus“ – į parolimpines panašiose varžybose, kurias jis įkūrė siekdamas įkvėpti sužeistus veteranus. Kitų metų žaidynės vyks Birmingame, Anglijoje. Princas nėra aktyvus karališkosios šeimos narys ir į Ukrainą vyko kaip privatus asmuo.
Sąjungininkės turėtų padvigubinti paramą Ukrainai
Harry sakė, kad dabar Didžioji Britanija ir jos sąjungininkės turėtų padvigubinti paramą Ukrainai, kad ši įveiktų Rusiją, Maskvai mėginant kurstyti susiskaldymą Europos visuomenėje.
Didžiosios Britanijos žvalgybos ir kariuomenės pareigūnai vis dažniau įspėja apie Rusijos agentų vykdomas diversijas, dezinformacijos kampanijas ir kitas vadinamąsias hibridines atakas, kuriomis siekiama destabilizuoti Vakarų visuomenes.
„Manau, ši grėsmė egzistuoja jau 15 metų ir visą tą laiką niekur nebuvo dingusi, – sakė Harry. – Tai, kad į mus neskrieja dronai, kulkos ir raketos, dar nereiškia, kad mes nekariaujame. Jaučiu, kad kariaujame pastarąjį dešimtmetį.“
Per savo karinę tarnybą du kartus Afganistane tarnavęs Harry sakė, kad veteranai turėtų būti pasirengę vėl tarnauti.
„Jeigu to prireiks, tikrai būsiu pasirengęs kartu su kitais veteranais ir kariuomenės tarnybos nariais tarnauti savo šaliai“, – sakė jis.
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