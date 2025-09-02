Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prieglobsčio prašymų skaičius Vokietijoje rugpjūtį sumažėjo beveik 60 proc.

2025-09-02 20:41 / šaltinis: BNS
2025-09-02 20:41

Vokietijoje pateiktų prieglobsčio prašymų skaičius rugpjūtį, palyginti su tuo pat mėnesiu pernai, sumažėjo beveik 60 proc., parodė antradienį paskelbti vidaus reikalų ministerijos duomenys.

Vokietijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

Paskutinį vasaros mėnesį prieglobsčio prašymą pirmą kartą pateikė iš viso 7 803 žmonės, palyginti su 18 427-iais 2024 metų rugpjūtį, pranešė ministerija, patvirtinusi duomenis, kuriuos pirmasis paskelbė dienraštis „Bild“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prašymų sumažėjimas visų pirma susijęs su įvairiomis priemonėmis, kurių Vokietija imasi siekdama apriboti migraciją nuo tada, kai prie valdžios vairo gegužę stojo kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas).

Vadovaujant F. Merzui, Vokietija įvedė griežtą sienų kontrolę ir deportavo į Afganistaną dešimtis šios šalies piliečių, kurie visi anksčiau buvo patekę į teisėsaugos institucijų akiratį.

Vyriausybė taip pat apribojo kai kurių migrantų šeimų susijungimą ir planuoja sugriežtinti Vokietijos pilietybės įgijimo taisykles.

Vidaus reikalų ministras Alexanderis Dobrindtas (Aleksanderis Dobrintas) sakė, jog šie skaičiai įrodo, kad „mūsų prieglobsčio politikos pokyčiai veikia, mūsų priemonės yra sėkmingos“.

Jis teigė, kad nuo šiol politinis dėmesys bus skiriamas „bendros Europos prieglobsčio sistemos sugriežtinimui, siekiant dar labiau sumažinti migracijos spaudimą Europai“.

Nauji skaičiai patvirtina tendenciją, kuri buvo pastebima ir ankstesniais 2025 metų mėnesiais.

Pavyzdžiui, liepą Vokietijoje buvo užregistruota 8 293 prieglobsčio prašymai, palyginti su 18 503 prašymais tuo pat mėnesiu pernai.

Federalinės migracijos ir pabėgėlių tarnybos (BAMF) duomenimis, per šių metų pirmus septynis mėnesius buvo pateikta iš viso 70 011 prašymų, palyginti su 140 783 prašymais tuo pat 2024 metų laikotarpiu.

