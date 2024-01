Prie Pietų Korėjos sudužo JAV naikintuvas F-16, pilotas išgelbėtas ​

Kariuomenės pranešime sakoma, kad 8-ajam naikintuvų aviacijos pulkui priskirto F-16 „Fighting Falcon“ pilotas saugiai katapultavo ir buvo išgelbėtas, jis yra sąmoningas ir buvo nuvežtas į gydymo įstaigą patikrinimui.

Pareiškime pasidžiaugta glaudžiu bendradarbiavimu su Pietų Korėja gelbėjimo operacijos metu. „Esame labai dėkingi Korėjos Respublikos gelbėjimo pajėgoms ir visiems mūsų komandos draugams, kurių dėka buvo įmanoma išgelbėti mūsų pilotą“, – sakė 8-ojo naikintuvų aviacijos pulko vadas pulkininkas Matthew C. Gaetke ir pridūrė, kad „dabar sutelksime dėmesį į orlaivio paiešką“.

Informacija apie avarijos priežastį bus pateikta tik baigus išsamų tyrimą, sakoma pranešime.

Pietų Korėjos pakrančių apsaugos tarnyba naujienų agentūrai AFP sakė, kad naikintuvas nukrito netoli Mokdeoko salos prie Pietų Korėjos vakarinės pakrantės.

Tai jau trečioji nuo 2023 m. gegužės amerikiečių naikintuvo F-16 katastrofa Pietų Korėjoje. Gruodį JAV naikintuvas F-16 sudužo per įprastas mokymo pratybas, patyręs, JAV kariuomenės teigimu, „avarinę situaciją skrydžio metu“. Pilotas taip pat buvo išgelbėtas. Dar vienas F-16 sudužo pernai gegužę irgi per pratybas žemės ūkio rajone į pietus nuo Seulo. Pilotas saugiai katapultavosi, per avariją niekas nežuvo.

Vašingtonas yra svarbiausias Seulo saugumo sąjungininkas ir Pietų Korėjoje dislokuoja apie 28 500 karių, kad padėtų apsaugoti šalį nuo branduolinius ginklus turinčios Šiaurės Korėjos.