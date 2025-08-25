Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Prie Italijos krantų gedimą patyrė daugiau kaip 8 000 žmonių plukdantis kruizinis laivas

2025-08-25 19:00 / šaltinis: ELTA
2025-08-25 19:00

Prie Italijos Poncos salos krantų tarp Romos ir Neapolio gedimą patyrė kruizinis laivas „MSC World Europa“. Jame yra 8 585 žmonės – beveik 6 500 keleivių ir daugiau kaip 2 000 įgulos narių. Saugumo rizikos nėra, visos paslaugos laive šiuo metu teikiamos, pranešė laivybos bendrovės „MSC Cruises“ spaudos atstovas.

Kruizinis laivas, Italija (nuotr. SCANPIX)

Prie Italijos Poncos salos krantų tarp Romos ir Neapolio gedimą patyrė kruizinis laivas „MSC World Europa“. Jame yra 8 585 žmonės – beveik 6 500 keleivių ir daugiau kaip 2 000 įgulos narių. Saugumo rizikos nėra, visos paslaugos laive šiuo metu teikiamos, pranešė laivybos bendrovės „MSC Cruises“ spaudos atstovas.

REKLAMA
0

Naujais duomenimis, technikams pavyko iš dalies atkurti variklio darbą, ir dabar laivas lėtai, bet savarankiškai plaukia į tikslo vietą Neapolį. Anksčiau pranešta, kad laivui į pagalbą skuba du vilkikai. Pasak Italijos pakrančių apsaugos, padėtis laive stabili, oras ir sąlygos jūroje palankios.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Su Maltos vėliava plaukiantis bendrovės „MSC Cruises“ laivas vyko iš Genujos į Neapolį, kai pirmadienį 7.25 val. buvo pranešta apie elektros problemas varikiuose. Tuo metu laivas buvo už maždaug aštuonių jūrmylių į pietvakarius nuo salos Tirėnų jūroje.

Atstovo teigimu, laivui atplaukus į uostą, jis bus detaliai patikrintas. Visi keleiviai, įskaitant tuos, kurie turėjo įlipti Neapolyje, informuoti apie vėlesnį atvykimą, jiems teikiama visa informacija.

Laivą lydi pakrančių apsaugos patruliniai laivai, palaikantys kontaktą su kapitonu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų