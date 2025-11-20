 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Pragariška rusų ataka – liepsnose skęsta Ukrainos miestas: vaizdai šiurpūs, pranešama apie aukas

2025-11-20 23:30 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-11-20 23:30

Vėlų ketvirtadienio vakarą rusai dronais atakavo Ukrainos Zaporižios miestą. Pranešama apie stiprų sprogimą, per kurį žuvo mažiausiai du žmonės, dar du buvo sužeisti.

Kruvina rusų ataka – liepsnoja Ukrainos miestas: vaizdai siaubingi, pranešama apie aukas (nuotr. Telegram)
9

Apie incidentą informavo „RBK–Ukraina", remdamasi Zaporižios srities administracijos vadovu Ivanu Fedorovu. Pasak jo, sprogimas buvo girdimas viename iš miesto rajonų, o į įvykio vietą nedelsiant išsiųstos avarinės tarnybos.

Apie incidentą informavo „RBK–Ukraina“, remdamasi Zaporižios srities administracijos vadovu Ivanu Fedorovu. Pasak jo, sprogimas buvo girdimas viename iš miesto rajonų, o į įvykio vietą nedelsiant išsiųstos avarinės tarnybos.

„Avarinės tarnybos tikrina teritoriją. Preliminariais duomenimis, yra sužeistų“, – teigė I. Fedorovas.

Kruvina rusų ataka – liepsnoja Ukrainos miestas: vaizdai siaubingi, pranešama apie aukas
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kruvina rusų ataka – liepsnoja Ukrainos miestas: vaizdai siaubingi, pranešama apie aukas

Atnaujintais duomenimis, per ataką apgadinti gyvenamieji namai, parduotuvė ir turgavietė. Žuvo mažiausiai du žmonės.

Baltieji rūmai: JAV taikos planas naudingas tiek Rusijai, tiek Ukrainai

JAV prezidento Donaldo Trumpo remiamas taikos planas, dėl kurio deramasi su Rusija ir Ukraina, yra „naudingas“ abiem pusėms, ketvirtadienį pareiškė Baltieji rūmai, atmesdami nuogąstavimus, kad jame atkartojama daugybė Maskvos reikalavimų.

D. Trumpo specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas ir JAV valstybės sekretorius Marco Rubio mėnesį „tyliai“ dirbo prie šio plano, sakė spaudos sekretorė Karoline Leavitt.

„Jis nuolat kinta, bet prezidentas remia šį planą. Tai naudingas planas tiek Rusijai, tiek Ukrainai, ir mes manome, kad jis turėtų būti priimtinas abiem pusėms“, – spaudos konferencijoje nurodė K. Leavitt.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

„Mes labai sunkiai dirbame, kad tai būtų padaryta“, – teigė ji ir kartu pridūrė, kad Vašingtonas „vykdo gerus pokalbius“ su Ukraina ir Rusija, siekdamas „suprasti, kam šios šalys įsipareigotų“.

Taip Baltieji rūmai pirmą kartą oficialiai patvirtino informaciją apie plano projektą, kurį, kaip kiek anksčiau pranešė Ukrainos pareigūnai, Vašingtonas pateikė Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui

Remiantis duomenimis, kuriuos naujienų agentūrai AFP atskleidė informuotas šaltinis, plane, regis, pateikiama daugybė maksimalistinių Maskvos reikalavimų, įskaitant tai, kad Ukraina atsisakytų teritorijų ir sumažintų savo ginkluotųjų pajėgų dydį.

K. Leavitt atsisakė nurodyti pasiūlymo detales, tačiau paneigė, kad jis būtų nepalankus Ukrainai. Ji pažymėjo, kad M. Rubio ir S. Witkoffas praėjusią savaitę susitiko su Ukrainos atstovais. 

„Žinau, kad yra daug kritikos ir daug skeptikų, tačiau norėčiau jums priminti apie istorinę sėkmę, kurią šis prezidentas ir jo komanda pasiekė Artimuosiuose Rytuose“, – akcentavo ji, omenyje turėdama Gazos Ruože galiojančias trapias paliaubas tarp Izraelio ir „Hamas“.

„Mes manome, kad tai įmanoma ir su Rusija ir Ukraina, ir tikimės bei labai sunkiai dirbame, kad tai pasiektume“, – kalbėjo K. Leavitt.

