Politiniai neramumai verda ir pas kaimynus: opozicija ragina premjerę trauktis

Opozicija teigia, kad vyriausybė ilgą laiką nesugeba priimti aiškių sprendimų dėl ekonominio bendradarbiavimo su Rusija ir Baltarusija nutraukimo.
„Nacionalinė sąjunga“ pabrėžė, jog Latvija atsidūrė kritinėje geopolitinėje situacijoje – karas Ukrainoje tęsiasi, o Rusija, kaip agresorė, kelia grėsmę tiek regiono, tiek visos Europos saugumui.
„Šiomis aplinkybėmis vyriausybės neveiklumas ir neryžtingumas nutraukti bendradarbiavimą su Rusija ir jos sąjungininke Baltarusija yra nepriimtini. Deja, dabartinė vyriausybė, nepaisydama garsių pareiškimų, negali arba nenori veikti ryžtingai, taip netiesiogiai remdama Rusijos ekonomiką ir jos gebėjimą kariauti“, – teigiama partijos pareiškime.
Reikalauja premjerės atsistatydinimo
„Nacionalinės sąjungos“ atstovas Janis Vitenbergas sakė, kad partija nesupranta, „kur premjerė veda vyriausybės laivą“.
„Mes reikalaujame premjerės atsistatydinimo, nes dveji metai yra pakankamas laikas priimti teisingus sprendimus“, – pridūrė jis.
Pasak „Nacionalinės sąjungos“, visos opozicijos iniciatyvos, skirtos sumažinti arba visiškai nutraukti ekonominius ryšius su Rusija ir Baltarusija, buvo atidėtos, atmestos arba tiesiog ignoruotos.
Silina: Žalieji Latvijoje pažeidė valdančiųjų koalicijos sutarimą
Be to, Žaliųjų ir ūkininkų sąjungos balsavimas Saeimoje, kuriuo buvo pritarta opozicijos siūlymui Latvijai pasitraukti iš Stambulo konvencijos, yra koalicinio susitarimo pažeidimas, naujienų agentūrai LETA pabrėžė premjerė E. Silina.
Kitą pirmadienį grįžusi iš Vokietijos premjerė lauks žaliųjų ir ūkininkų bei jų atstovo, gerovės ministro Reinio Uzulnieko paaiškinimų.
Premjerė Vokietijoje su oficialiu vizitu lankysis iki penktadienio, rugsėjo 26 dienos.
Kaip pranešama, dėl valdančiosios koalicijos partnerės – Žaliųjų ir ūkininkų sąjungos – paramos Saeima ketvirtadienį perdavė Užsienio reikalų komitetui opozicijos parlamentarų idėją denonsuoti vadinamąją Stambulo konvenciją. Tai reikštų pasitraukimą iš jos.
Už tai, kad projektas būtų perduotas komitetui, balsavo 55 parlamentarai, 33 buvo prieš. Koalicijos parlamentarai iš Naujosios vienybės ir Progresyviųjų partijų balsavo prieš įstatymo projektą, o parlamentarai iš Žaliųjų ir valstiečių frakcijos – už jį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!