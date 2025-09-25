Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Evika Silina: Žalieji Latvijoje pažeidė valdančiųjų koalicijos sutarimą

2025-09-25 15:08 / šaltinis: BNS
2025-09-25 15:08

Žaliųjų ir ūkininkų sąjungos balsavimas Saeimoje, kuriuo buvo pritarta opozicijos siūlymui Latvijai pasitraukti iš Stambulo konvencijos, yra koalicinio susitarimo pažeidimas, naujienų agentūrai LETA pabrėžė premjerė Evika Silina per savo konsultantę Anną Ūdrę.

0

Kitą pirmadienį grįžusi iš Vokietijos premjerė lauks žaliųjų ir ūkininkų bei jų atstovo, gerovės ministro Reinio Uzulnieko paaiškinimų.

Premjerė Vokietijoje su oficialiu vizitu lankysis iki penktadienio, rugsėjo 26 dienos.

Kaip pranešama, dėl valdančiosios koalicijos partnerės – Žaliųjų ir ūkininkų sąjungos – paramos Saeima ketvirtadienį perdavė Užsienio reikalų komitetui opozicijos parlamentarų idėją denonsuoti vadinamąją Stambulo konvenciją. Tai reikštų pasitraukimą iš jos.

Už tai, kad projektas būtų perduotas komitetui, balsavo 55 parlamentarai, 33 buvo prieš. Koalicijos parlamentarai iš Naujosios vienybės ir Progresyviųjų partijų balsavo prieš įstatymo projektą, o parlamentarai iš Žaliųjų ir valstiečių frakcijos – už jį.

Teisingumo ministrė Inesė Libina-Egnerė trečiadienį LETA sakė, jog prisijungimas prie vadinamosios Stambulo konvencijos sugrąžino tikėjimą, kad yra išeitis iš smurto artimoje aplinkoje, o pastangos sustabdyti prisijungimą yra ne tik neapgalvotos, bet ir pavojingos, nes skaldo visuomenę ir kelia grėsmę žmonių saugumui.

Latvijoje konvencija įsigaliojo pernai gegužės 1 dieną. Tai tarptautinė sutartis, pagal kurią valstybės narės įpareigojamos parengti nuoseklią politiką, kad geriau apsaugotų moteris nuo visų smurto formų, taip pat moteris ir vyrus nuo smurto artimoje aplinkoje.

Įsipareigojimai apima visapusiškos pagalbos ir apsaugos aukoms teikimą, krizių centrus, visą parą veikiančią karštąją liniją, specializuotus paramos centrus seksualinio smurto aukoms, taip pat smurtą mačiusių vaikų apsaugą ir paramą jiems.

