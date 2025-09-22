Latvija metams sumažins PVM duonai, pienui, kiaušiniams ir paukštienai

Šiems produktams bus taikomas 12 proc. PVM tarifas, vietoj standartinio 21 proc. tarifo.
Sumažinus PVM pagrindiniams maisto produktams, biudžeto pajamos 2026 metais sumažės 15 mln. eurų, o 2027 metais – 16,4 mln. eurų, teigiama Finansų ministerijos informaciniame pranešime apie prioritetines priemones, kurios bus įtrauktos į 2026–2028 metų biudžeto įstatymo projektą.
Parlamento Žaliųjų ir valstiečių sąjungos frakcijos pirmininkas Harijus Rokpelnis naujienų agentūrai LETA sakė, kad parlamentarai tęs derybas dėl sumažinto PVM tarifo taikymo ir kiaulienai.
2026 metų biudžeto įstatymų projektų paketas parlamentui turi būti pateiktas spalio 15 dieną.
