Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Latvija metams sumažins PVM duonai, pienui, kiaušiniams ir paukštienai

2025-09-22 10:05 / šaltinis: BNS
2025-09-22 10:05

Latvija rengiasi vieniems metams – nuo 2026 metų liepos 1 dienos iki 2027 metų birželio 30-osios – sumažinti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą duonai, pienui, kiaušiniams ir šviežiai paukštienai.

Parduotuvė (Fotobankas)

Latvija rengiasi vieniems metams – nuo 2026 metų liepos 1 dienos iki 2027 metų birželio 30-osios – sumažinti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą duonai, pienui, kiaušiniams ir šviežiai paukštienai.

REKLAMA
0

Šiems produktams bus taikomas 12 proc. PVM tarifas, vietoj standartinio 21 proc. tarifo.

Sumažinus PVM pagrindiniams maisto produktams, biudžeto pajamos 2026 metais sumažės 15 mln. eurų, o 2027 metais – 16,4 mln. eurų, teigiama Finansų ministerijos informaciniame pranešime apie prioritetines priemones, kurios bus įtrauktos į 2026–2028 metų biudžeto įstatymo projektą.

Parlamento Žaliųjų ir valstiečių sąjungos frakcijos pirmininkas Harijus Rokpelnis naujienų agentūrai LETA sakė, kad parlamentarai tęs derybas dėl sumažinto PVM tarifo taikymo ir kiaulienai.

2026 metų biudžeto įstatymų projektų paketas parlamentui turi būti pateiktas spalio 15 dieną.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų