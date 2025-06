Podoliakas: Rusija treniruojasi „karo be taisyklių“ vedimui Europoje

Apie tai jis kalbėjo „Mano Ukraina“, rašo UNIAN.

Jo teigimu, šiandien rusai daug geriau supranta šiuolaikinius karus nei Europos šalių ginkluotosios pajėgos.

Be to, Rusija pripratino pasaulį prie to, kad kare nesilaikoma taisyklių.

„Jūs matote, kad jie bombarduoja gyvenamuosius rajonus, kad jie bombarduoja būtent civilius gyventojus. Tai reiškia, kad Rusija visiškai atsisakė ir, beje, jau pripratino pasaulį prie to, kad taisyklių nėra, tarptautinės teisės nėra, tarptautinės karo teisės, humanitarinės teisės nėra.

Štai problema, kurios jie iki galo nesupranta. Tai yra, jie visiškai nesitiki, kad Rusija Europoje ves tokį karą, kokį ji ketina vesti“, – sako jis.

Ukraina pranešė, kad rusų dronai Charkive pražudė mažiausiai du žmones

Per rusų dronų antskrydį Ukrainos rytuose esančiame Charkivo mieste žuvo mažiausiai du asmenys ir buvo sužeista dar dešimtys žmonių, trečiadienį ryte pranešė vietos žiniasklaida.

„Kyiv Independent“, cituodamas Charkivo mero Ihorio Terechovo žodžius, pranešė, kad tarp 54 sužeistųjų yra aštuoni vaikai. I. Terechovas taip pat nurodė, kad buvo apgriautas gyvenamasis namas ir kilo didelis gaisras.

Naujienų portalo „RBC-Ukraine“ duomenimis, per antpuolį nukentėjo ir keletas komercinės paskirties pastatų.

Vos prieš kelias dienas Charkivo valdžia pranešė apie didžiausią Rusijos nepilotuojamųjų orlaivių ataką nuo karo pradžios, kurios metu keletas žmonių žuvo ir daugybė buvo sužeista.

Charkivas – antras pagal dydį Ukrainos miestas, įsikūręs netoli sienos su Rusija – yra ne kartą tapęs priešų atakų taikiniu.

Ukraina nuo plataus masto Rusijos invazijos ginasi jau daugiau nei trejus metus.