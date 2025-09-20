Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po žinios Estijos oro erdvės pažeidimo – Rusijos atsakas

2025-09-20 08:13 / šaltinis: ELTA
2025-09-20 08:13

Rusijos vyriausybė paneigė, kad penktadienį trys jos naikintuvai pažeidė Estijos oro erdvę.

5

„Skrydis vyko griežtai laikantis tarptautinių oro erdvės taisyklių, nepažeidžiant kitų valstybių sienų“, – Rusijos gynybos ministerijos pareiškimą šeštadienio rytą citavo valstybinė naujienų agentūra TASS.

„Skrydžio metu Rusijos orlaiviai nenukrypo nuo sutarto skrydžio maršruto ir nepažeidė Estijos oro erdvės“, – sakė ministerija, pridurdama, kad lėktuvai skrido virš neutralių Baltijos jūros vandenų, daugiau kaip už trijų kilometrų nuo Vaindloo salos. Šios informacijos nebuvo galima nepriklausomai patikrinti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Estija pateikė kitokią versiją, teigdama, kad trys Rusijos naikintuvai penktadienio rytą be leidimo įskrido į jos oro erdvę netoli Vaindloo salos ir išbuvo joje 12 minučių. Šios informacijos taip pat nepavyko nepriklausomai patikrinti.

NATO atstovė spaudai Allison Hart platformoje „X“ paskelbė pareiškimą, kad „NATO nedelsdama reagavo ir perėmė Rusijos orlaivius“, nors perėmimo manevro detalės lieka neaiškios. Tokiais atvejais paprastai pakyla naikintuvai, kad palydėtų įsibrovusį orlaivį iš oro erdvės.

