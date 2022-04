Po Rusijos atakos Lvive neliko abejonių: „Tai yra genocidas“

„Tai yra genocidas, tai yra sąmoningas ukrainiečių naikinimas“, – po nugriaudėjusių Rusijos raketų smūgių Lvive Ukrainos televizijos kanalui „1+1“ sakė miesto mero Andrijus Sadovas.

A. Sadovas taip pat pridūrė, kad per pirmadienio išpuolį Lvive žuvo 6 žmonės, o 11 buvo sužeista, tarp jų ir vaikas. Iš pradžių iš regiono vadovo girdėjome, kad tarp žuvusiųjų yra vaikas.

Anot jo, dviejų sužeistųjų būklė buvo kritinė.

Genocidas plačiai vertinamas kaip sunkiausias nusikaltimas žmoniškumui ir pagal tarptautinę teisę apibrėžiamas kaip masinis tam tikros žmonių grupės naikinimas.

Nors JAV prezidentas Joe Bidenas apkaltino Rusijos pajėgas vykdant genocido aktus Ukrainoje, daugelis šalių nustojo daryti tą patį.

Prancūzija nemano, kad būtų teisinga įvykiu Ukrainoje vadinti genocidu.

Tai sakė Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius Clémentas Bonas, tviteryje praneša Nexta.

