  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po kibernetinės atakos kai kurių Europos oro uostų darbas vis dar sutrikęs

2025-09-22 08:04 / šaltinis: ELTA
2025-09-22 08:04

Po penktadienio vakarą įvykusios kibernetinės atakos kai kurių Europos oro uostų darbas pirmadienį ir toliau buvo sutrikęs, labiausiai paveiktas Berlyno oro uostas. 

Oro uostas (nuotr. Elta)

Po penktadienio vakarą įvykusios kibernetinės atakos kai kurių Europos oro uostų darbas pirmadienį ir toliau buvo sutrikęs, labiausiai paveiktas Berlyno oro uostas. 

1

Pagrindiniame Berlyno oro uoste (BER) laukiama maždaug 95 tūkst. keleivių, gerokai daugiau nei įprastai pirmadienį, kai keleivių būna 75 tūkst.–85 tūkst., sakė atstovas ir pridūrė, kad papildoma įtampa kyla dėl tūkstančių grįžtančių maratono bėgikų. 

Kiti dideli kibernetinės atakos paveikti centrai, įskaitant Dublino, Briuselio ir Londono Hitro oro uostus, irgi vis dar patiria sutrikimus praėjus kelioms dienoms po atakos. 

Briuselio oro uostas paprašė oro linijų atšaukti pusę pirmadienį suplanuotų išvykimų.

Hitro oro uosto darbuotojai dirbo visą sekmadienį, kad atkurtų įprastą veiklą, ir dabar „dauguma skrydžių“ turėtų vykti pagal grafiką, nors registracijos sutrikimai išliko ir sekmadienio vakarą. 

Dublino oro uostas pranešė apie 13 atšauktų skrydžių iki sekmadienio vidurdienio ir sakė, kad techninės problemos toliau sprendžiamos. 

Sutrikimus sukėlė penktadienio vakarą įvykdyta kibernetinė ataka prieš IT paslaugų teikėją „Collins Aerospace“. Atakos motyvai neaiškūs. Europos oro eismo valdymo įstaiga pranešė, kad Berlyno, Briuselio, Dublino ir Londono Hitro oro uostuose kilo keleivių aptarnavimo problemų. Kiti pagrindiniai Vokietijos oro uostai nenukentėjo.

