TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Po išpuolio Katare Trumpas perspėjo Izraelį

2025-09-15 07:11 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 07:11

Po to, kai Izraelis Katare įvykdė antskrydį, kurio taikiniu buvo grupuotės „Hamas“ lyderiai, ir šių dviejų galingų Vašingtono sąjungininkų Artimuosiuose Rytuose santykiuose atsivėrė vis didėjanti praraja, sekmadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį išsakė atsargių pastebėjimų.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

0

„Kataras visuomet buvo labai didelis sąjungininkas. Izraelis ir visi kiti, turime būti atsargūs. Kai puolame žmones, turime būti atsargūs“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.

D. Trumpas iš pradžių papriekaištavo Izraeliui dėl antradienį įvykdyto precedento neturinčio smūgio Dohoje, kur Izraelio ir „Hamas“ derybininkai siekė užbaigti karą Gazos Ruože.

Šis išpuolis paskatino arabų ir musulmonų lyderius, įskaitant Palestinos prezidentą Mahmudą Abasą, surengti aukščiausio lygio susitikimą Dohoje, kur buvo parodytas šių šalių solidarumas, o Kataro ministras pirmininkas šeichas Mohammedas bin Abdulrahmanas Al Thani paragino pasaulį „nustoti taikyti dvigubus standartus“ ir pareikalauti Izraelio atsakyti už savo veiksmus.

Per Izraelio smūgį Persijos įlankos šalies sostinėje žuvo penki „Hamas“ nariai ir Kataro saugumo pareigūnas.

Katare veikia didžiausia JAV karinė basė šiame regione.

