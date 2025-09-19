Po incidento Estijoje apie rusų naikintuvus praneša ir Lenkija

Estija anksčiau pranešė, kad penktadienį trys Rusijos kariniai naikintuvai 12 minučių buvo įsibrovę į jos oro erdvę, o tai buvo „beprecedentis įžūlus“ įsibrovimas, atsižvelgiant į didėjančią įtampą NATO rytinėje pusėje.
Lenkijos pasienio apsaugos tarnyba socialiniame tinke „X“ parašė: „Du Rusijos naikintuvai žemai praskrido virš „Petrobaltic“ platformos Baltijos jūroje. Buvo pažeista platformos saugos zona.“
Praėjusią savaitę Lenkija, padedama NATO sąjungininkų lėktuvų, savo oro erdvėje numušė įtariamus Rusijos dronus. Tai pirmas žinomas atvejis, kai Vakarų karinio aljanso narė šaudė per Rusijos karą Ukrainoje.
