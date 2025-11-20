 
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po diversijų prieš geležinkelius Sikorskis aptarė saugumą su Rutte

2025-11-20 10:26 / šaltinis: BNS
2025-11-20 10:26

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis trečiadienį susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte, kad aptartų su juo diversijas prieš geležinkelius ir saugumo klausimus.

R. Sikorskis (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis trečiadienį susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte, kad aptartų su juo diversijas prieš geležinkelius ir saugumo klausimus.

Šeštadienį buvo įvykdytos dvi diversijos prieš geležinkelį jungiantį Lenkiją su Ukraina.

Iš pradžių per sprogimą buvo apgadintas linijos tarp Varšuvos ir Liublino bėgių ruožas netoli Mikos kaimo.

Vėliau per kitą incidentą buvo pažeistos elektros linijos netoli rytinio Pulavų miesto, maždaug už 50 km nuo Liublino, todėl buvo priverstas staiga sustoti keleivinis traukinys su 475 keleiviais, važiavęs maršrutu Svinouiscis–Žešuvas.

Antradienį Varšuva paskelbė, kad įtariamieji yra du Maskvai dirbantys ir seniai su rusų žvalgyba susiję ukrainiečiai. Kaip sakė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas, abu šie vyrai atvyko į Lenkiją iš Baltarusijos, į kurią po diversijų ir sugrįžo.

Po derybų su M. Rutte R. Sikorskis socialiniame tinkle „X“ parašė: „Tikri sąjungininkai pirmenybę teikia bendradarbiavimui. Toks metodas veiksmingas. Atgrasymas nėra vien šūkis. Tam reikia kruopščių pastangų.“

R. Sikorskis su M. Rutte susitiko vakarienės, prieš išvykdamas į Europos Sąjungos (ES) užsienio reikalų ministrų ketvirtadienio susitikimą.

Anksčiau trečiadienį R. Sikorskis žemiesiems parlamento rūmams sakė, kad minimi incidentai yra „ne tik diversija, kaip anksčiau, bet ir valstybinio terorizmo aktas“. Jis pridūrė, kad su M. Rutte taip pat turėtų aptarti Rusijos invaziją į Ukrainą ir platesnius gynybos klausimus.

Ketvirtadienį ES užsienio reikalų ministrų susitikime, kuriame dalyvauja R. Sikorskis, taip pat turi būti aptartos Baltarusijos hibridinės atakos prieš bloko nares, įskaitant Lietuvą.

