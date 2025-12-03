 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Po daugiau nei dešimtmečio Malaizija atnaujins paslaptingai dingusio MH370 lėktuvo paieškas

2025-12-03 07:51 / šaltinis: ELTA
2025-12-03 07:51

Malaizijos transporto ministerija trečiadienį pranešė, kad dingusio „Malaysia Airlines“ lėktuvo, skridusio reisu MH370, paieška bus atnaujinta gruodžio pabaigoje, praėjus daugiau nei dešimtmečiui po lėktuvo dingimo. 

„Malaysia Airlines“ lėktuvas (nuotr. Scanpix.com)

Malaizijos transporto ministerija trečiadienį pranešė, kad dingusio „Malaysia Airlines“ lėktuvo, skridusio reisu MH370, paieška bus atnaujinta gruodžio pabaigoje, praėjus daugiau nei dešimtmečiui po lėktuvo dingimo. 

REKLAMA
0

Iš Kvala Lumpūro į Pekiną skridusiame lėktuve „Boeing 777“ buvo 239 žmonės, jis iš radiolokatorių ekranų dingo 2014 m. kovo 8 dieną. Jo dingimas – viena didžiausių neatskleistų aviacijos paslapčių. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Du trečdaliai keleivių buvo kinai, kiti – Malaizijos, Indonezijos, Australijos, Indijos, JAV, Nyderlandų ir Prancūzijos piliečiai. 

REKLAMA
REKLAMA

Nepaisant didžiausios per aviacijos istoriją paieškos, lėktuvas nebuvo rastas. 

Kvala Lumpūro oro uostas pranešė „norįs atnaujinti informaciją, jog dingusių „Malaysia Airlines“ lėktuvo, skridusio reisu MH370,  nuolaužų paieška jūroje bus atnaujinta 2025 m. gruodžio 30 dieną.“

REKLAMA

Jūrų žvalgybos bendrovė „Ocean Infinity“ vykdys paiešką „tikslinėje teritorijoje, kurioje, kaip įvertinta, yra didžiausia tikimybė surasti orlaivį“, pranešė ministerija. 

Naujausios paieškos pietinėje Indijos vandenyno dalyje buvo sustabdytos balandžio mėnesį dėl „netinkamo metų laiko“. Vyriausybė sutiko jas finansuoti tik tuo atveju, jei įmonė surastų orlaivį. 

Didžiojoje Britanijoje ir Jungtinėse Valstijose įsikūrusi „Ocean Infinity“ 2018 m. vadovavo nesėkmingoms paieškoms ir šiemet sutiko pradėti naują paiešką. Pirmoji Australijos vadovaujama paieška per trejus metus apėmė 120 tūkst. kvadratinių kilometrų plotą Indijos vandenyne, tačiau lėktuvo pėdsakų, išskyrus kelias nuolaužas, neaptikta. Aukų artimieji vasarį pareiškė viltį, kad nauja paieška pagaliau gali suteikti kai kuriuos atsakymus.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų