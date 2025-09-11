Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Po Charlie Kirko nužudymo – buvusių JAV prezidentų reakcija: mūsų demokratijoje tam nėra vietos

2025-09-11 11:15 / šaltinis: ELTA
2025-09-11 11:15

Į dešiniųjų pažiūrų aktyvisto ir artimo JAV prezidento Donaldo Trumpo sąjungininko Charlie Kirko nužudymą per politinį renginį JAV Jutos valstijoje trečiadienį vakare sureagavo viceprezidentas J. D. Vance'as ir buvę JAV prezidentai. Pastarieji vieningai pasmerkė smurtą dėl politinių pažiūrų, o viceprezidentas kalbėjo apie ilgametę bičiulystę su žuvusiu aktyvistu ir didžiulį jo vaidmenį tiek paties J. D. Vance'o politinėje karjeroje, tiek formuojant D. Trumpo komandą, praneša portalas „CBS News“.

Į dešiniųjų pažiūrų aktyvisto ir artimo JAV prezidento Donaldo Trumpo sąjungininko Charlie Kirko nužudymą per politinį renginį JAV Jutos valstijoje trečiadienį vakare sureagavo viceprezidentas J. D. Vance'as ir buvę JAV prezidentai. Pastarieji vieningai pasmerkė smurtą dėl politinių pažiūrų, o viceprezidentas kalbėjo apie ilgametę bičiulystę su žuvusiu aktyvistu ir didžiulį jo vaidmenį tiek paties J. D. Vance'o politinėje karjeroje, tiek formuojant D. Trumpo komandą, praneša portalas „CBS News“.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pašautas Charlie Kirkas
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pašautas Charlie Kirkas

Ch. Kirko nužudymą vieningai pasmerkė buvę JAV prezidentai

Apie trečiadienio šaudynes pasisakė ir visi buvę JAV prezidentai.

REKLAMA
REKLAMA

Buvęs JAV prezidentas Billas Clintonas platformoje „X“ pažymėjo esąs „nuliūdęs ir piktas dėl Charlie Kirko nužudymo“.

REKLAMA

„Tikiuosi, kad mes visi rimtai susimąstysime ir padvigubinsime pastangas diskutuoti aistringai, bet tuo pačiu ir taikiai“, – trečiadienį rašė B. Clintonas.

Buvęs JAV prezidentas George'as W. Bushas pažymėjo, kad Ch. Kirkas buvo „šaltakraujiškai nužudytas reikšdamas savo politines pažiūras“.

„Smurto ir pykčio protrūkių viešojoje erdvėje turi nelikti. Kitų politinių partijų nariai nėra mūsų priešai, jie yra mūsų bendrapiliečiai“, – rašė G. W. Bushas.

REKLAMA
REKLAMA

Kiek anksčiau šaudynes pasmerkė ir buvę JAV prezidentai Barackas Obama ir Joe Bidenas.

„Tokio pobūdžio smurtui, kuris vertas paniekos, mūsų demokratijoje nėra vietos“, – rašė B. Obama.

„Tokio pobūdžio smurtui mūsų šalyje nėra vietos. Jis turi nedelsiant baigtis“, – pabrėžė šių metų pradžioje D. Trumpui JAV prezidento postą perleidęs J. Bidenas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

J. D. Vance'as: Ch. Kirkas aktyviai ragino viceprezidentu pasirinkti mane 

JAV viceprezidentas trečiadienį vakare pažymėjo, kad Ch. Kirkas pernai „viešai ir privačiai“ ragino prezidentą Donaldą Trumpą savo porininku pasirinkti būtent jį. J. D. Vance'o teigimu, jo ir dešiniųjų pažiūrų aktyvisto draugystė tęsėsi aštuonerius metus.

REKLAMA

Viceprezidentas minėjo pirmą kartą susitikęs su Ch. Kirku 2017 m., kai šis jam pasirodžius „Fox News“ laidoje „Tucker Carlson Tonight“ atsiuntė komplimentą tuometiniame socialiniame tinkle „Twitter“. Viceprezidentas pažymėjo, kad tiek jis, tiek Ch. Kirkas iš pradžių D. Trumpą vertino skeptiškai, tačiau vėliau abu tapo aktyviais jo rėmėjais.

J. D. Vance'as atviravo, kad Ch. Kirkas buvo vienas pirmųjų žmonių, kuriam paskambino svarstydamas, ar kandidatuoti 2022 m. Ohajo valstijos senato rinkimuose. Būtent ši rinkiminė kampanija, pasak „CBS News“, iškėlė dabartinį į didžiąją politiką. Pasak jo, per tą kampaniją Ch. Kirkas supažindino jį su artimu savo sąjungininku Donaldu Trumpu jaunesniuoju.

REKLAMA

Ch. Kirkas ir J. D. Vance'as po to palaikė artimus ryšius, įskaitant ir per 2024 m. prezidento rinkimų kampaniją, sakė viceprezidentas, bičiuliui taip pat atiduodamas duoklę už kai kuriuos Trumpo administracijos personalo sprendimus.

„Didžioji dalis mūsų sėkmės šioje administracijoje yra tiesiogiai susijusi su Charlie gebėjimu organizuoti ir suburti žmones“, – rašė jis.

„Jis mums ne tik padėjo laimėti 2024 m., bet ir surinkti visą vyriausybės personalą“, – pridūrė J. D. Vance'as. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų