Pirmas ir paskutinis kartas kai matėsi Zelenskis ir Putinas: štai kas tada įvyko

Tačiau jųdviejų susitikimas taip ir neįvyko. Galiausiai pirmadienį po susitikimo su V. Zelenskiu ir Europos lyderiais D. Trumpas pareiškė, kad pradėjo planuoti V. Zelenskio ir V. Putino sutikimą.
Jeigu V. Putinas ir V. Zelenskis susitiktų, tai būtų antras jų susitikimas.
Pirmas ir paskutinis Zelenskio bei Putino susitikimas
Pirmasis susitikimas įvyko 2019 m., kai abi pusės aptarė kovų Ukrainos rytiniame Donbaso regione nutraukimą. Čia Ukrainos kariai nuo 2014 m. kovoja su Rusijos remiamais separatistais.
V. Zelenskis ir V. Putinas 2019 m. gruodį atvyko į Paryžių į Normandijos formato aukščiausiojo lygio susitikimą.
V. Zelenskis tik tais pačiais metais gegužę buvo išrinktas Ukrainos prezidentu. Rinkimuose jis nugalėjo Petro Porošenką – milijardierių magnatą ir buvusį Ukrainos užsienio reikalų ministrą. Jis ne kartą buvo susitikęs ir tiesiogiai kalbėjosi su V. Putinu, tačiau nesugebėjo išspręsti konflikto su Rusija.
Kartu su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu ir tuometine Vokietijos kanclere Angela Merkel, V. Putinas ir V. Zelenskis sėdėjo vienas priešais kitą prie apskrito stalo. Susitikimo metu buvo aptariama, kaip užbaigti konfliktą.
Susitikimo metu abi šalys pasiekė tam tikrų susitarimų. Tarp jų – iki 2019 m. pabaigos įgyvendinti „visas būtinas paliaubų palaikymo priemones“ ir paleisti visus karo belaisvius.
Taip pat buvo susitarta iki 2020 m. kovo mėn. pabaigos išvesti karius iš dar trijų Donbaso regiono vietovių – likus keliems mėnesiams iki susitikimo tiek Ukrainos kariai, tiek Rusijos remiami sukilėliai jau pasitraukė iš trijų fronto vietų.
Abi šalys taip pat pareiškė norinčios įgyvendinti politines Minsko susitarimų nuostatas. Į susitarimus buvo įtrauktas rinkimų okupuotuose Luhansko ir Donecko regionuose planas ir planas dėl šių teritorijų reintegracijos į likusią Ukrainos dalį.
2019 m. susitikimas tuo metu buvo laikomas svarbiu žingsniu į priekį siekiant užbaigti konfliktą, įvyko keletas apsikeitimų kaliniais, tačiau jis nenuvedė link jokių realių ilgalaikių pokyčių.
Po to 2022 m. sausį vėl Paryžiuje įvyko susitikimas, tačiau jame dalyvavo ne keturi vadovai, o Rusijos, Ukrainos, Vokietijos ir Prancūzijos atstovai. 2022 m. vasarį aukšto rango diplomatai vėl susitiko, šį kartą Berlyne, kad pabandytų rasti išeitį iš konflikto.
Po kelių savaičių, vasario 24 d., Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.
Baltieji rūmai: Putinas pažadėjo susitikti su Zelenskiu
V. Putinas, Baltųjų rūmų duomenims, sutiko susitikti su Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu. Baltųjų rūmų atstovė Karoline Leavitt, keliskart žurnalistų perklausta, ar V. Putinas „pažadėjo“ tiesioginį susitikimą ateinančiomis savaitėmis, galiausiai atsakė: „Taip“.
Prieš tai atstovė keliskart tiesiai neatsakė į klausimą. Ji nenorėjo komentuot galimų susitikimo vietų ir pradžioje tik akcentavo, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas žino apie V. Putino pasirengimą susitikti, nes pirmadienį pats kalbėjo su juo telefonu. Kai žurnalistai paprašė patikslinti, ar V. Putinas iš tikrųjų pažadėjo dvišalį susitikimą, K. Leavitt toliau teigė: „Galiu patikinti jus, kad JAV vyriausybė šiuo metu dirba su Rusija ir Ukraina, kad šis dvišalis susitikimas įvyktų“. Tik dar kartą perklausta, ji pateikė aiškų atsakymą.
Vis dėl to iš Maskvos girdisi santūresnis tonas. Iš esmės esame atviri bet kokiam pokalbių formatui, valstybinei televizijai sakė užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. „Tačiau bet kokiems kontaktams, dalyvaujat valstybių vadovams, turi būti labai kruopščiai pasirengta“, – pridūrė jis. Anksčiau Rusija, pateikdama šį argumentą, atmesdavo V. Zelenskio reikalavimą greitai susitikti su V. Putinu. Maskvos nuomone, pradžioje dėl susitarimo delegacijos turi derėtis žemesniu lygiu.
V. Putino patarėjas užsienio politikos klausimais Jurijus Ušakovas po Ukrainos viršūnių susitikimo Vašingtone sakė, kad ligšiolinės tiesioginės derybos tarp Maskvos ir Kyjivo turi vykti aukštesniu lygiu nei iki šiol. Tačiau jis ir toliau kalbėjo apie delegacijų, o ne šalių vadovų susitikimus.
V. Zelenskis tuo tarpu iš karto po viršūnių susitikimo Vašingtone pareiškė esąs pasirengęs susitikimui su V. Putinu be išankstinių sąlygų.
