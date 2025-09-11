Pietų Korėjos teigimu, dėl „gluminančio“ imigracijos tarnybų reido gali nukentėti investicijos

Seulas tikisi, kad šimtai darbuotojų, praėjusią savaitę sulaikytų per reidą JAV Džordžijos valstijoje, ketvirtadienį bus paleisti iš areštinės ir išskraidinti atgal į Pietų Korėją.
Lee Jae Myungas dėl šio reido kaltino „kultūrinius skirtumus“, sakydamas, kad Pietų Korėjoje Amerikos piliečiai, su turistine viza mokantys anglų kalbos, nėra laikomi „rimta problema“.
Po šių sulaikymų Pietų Korėjos bendrovės „negali nesuabejoti, ar verta steigti gamyklą JAV, turint omenyje galimą riziką“, – sakė Lee Jae Myungas.
„Tai gali turėti didelės įtakos būsimiems investiciniams sprendimams, ypač vertinant tiesioginės veiklos JAV galimybes“, – pridūrė jis.
Pietų Korėja yra tvirta Jungtinių Valstijų saugumo sąjungininkė ir didelė investuotoja, kurios didžiausios bendrovės gamyklų ir gamyklų plėtrai Amerikoje skiria milijardines sumas.
Daugelis Pietų Korėjos bendrovių rengdamos projektus naudojasi nuosava atvežtine darbo jėga, o pramonės šaltiniai agentūrai AFP teigė, kad apeiti vizų išdavimo tvarką siekiant atsivežti kvalifikuotą darbo jėgą ir išvengti projektų vėlavimo – įprasta praktika.
Lee Jae Myungo teigimu, Pietų Korėjos bendrovėms „labai svarbu, kad patalpas, įrangą ir gamyklas įrenginėtų kvalifikuoti technikai“.
„Kažkas turi sumontuoti mašinas, o tam tinkamos darbo jėgos JAV tiesiog nėra“, – sakė jis ir pridūrė, kad bendrovės inžinieriai jau nuo seno vyksta į trumpalaikes komandiruotes, kad apmokytų vietos darbuotojus.
„Tačiau dabar yra atmetamas net ir šis paprasčiausiai prašymas“, – sakė jis.
Lee Jae Myungas sakė, kad Seulas vykdo derybas su Vašingtonu, „siekdamas užtikrinti, kad vizų išdavimas su investicijomis susijusiais tikslais vyktų normaliai“.
Jis paaiškino, tuo tikslu galėtų būti „susitariama dėl papildomų kvotų“ arba net įvedama nauja vizų kategorija, pridurdamas, kad tiki, jog „JAV ras sprendimą“.
„Tačiau esant dabartinėms aplinkybėms, Korėjos bendrovės neturės kito pasirinkimo, kaip tik dvejoti dėl tiesioginių investicijų JAV“, – pridūrė jis.
Imigracijos agentų teigimu, dauguma iš 475 asmenų, praėjusią savaitę sulaikytų statomoje bendrovių „Hyundai“ ir LG akumuliatorių gamykloje, buvo pietų korėjiečiai.
Ši operacija buvo didžiausias vienoje vietoje surengtas reidas nuo tada, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas sausį grįžęs į valdžią pradėjo plataus masto kovos su imigracija priemones, kurios tapo svarbiausiu jo politiniu prioritetu.
Reidas įvyko praėjus mažiau nei mėnesiui po to, kai D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose susitiko su Lee Jae Myungu.
