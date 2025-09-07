Seulas: JAV paleis virš 300 sulaikytų Pietų Korėjos piliečių

Seulas sekmadienį pranešė užbaigęs derybas su Jungtinėmis Valstijomis dėl Pietų Korėjos darbininkų, neseniai sulaikytų JAV imigracijos pareigūnų, išlaisvinimo. Jie bus netrukus paleisti ir parskraidinti namo, pranešė šalies prezidentūra.
„Dėl greitos ir vieningos reakcijos (...) derybos dėl sulaikytų darbuotojų išlaisvinimo buvo baigtos“, – informavo prezidento Lee Jae Myungo vyriausiasis patarėjas Kang Hoon-sikas.
„Liko tik administracinės procedūros. Kai jos bus baigtos, užsakytas lėktuvas parskraidins mūsų piliečius namo“, – pridūrė jis.
JAV imigracijos tarnybos vienoje akumuliatorių gamykloje Džordžijos valstijoje surengė didelį reidą ir sulaikė nelegaliai šalyje buvusius šimtus Pietų Korėjos piliečių.
Alkoholio, tabako, šaunamųjų ginklų ir sprogmenų biuro Atlantos miesto skyrius ketvirtadienį platformoje „X“ paskelbė per patikrinimą bendroje įmonių „Hyundai“ ir LG akumuliatorių gamykloje sulaikęs apie 450 „nelegalių užsieniečių“.
Naujienų agentūra „Yonhap“ remdamasi diplomatiniu šaltiniu pranešė, gamykloje buvo sulaikyta daugiau nei 300 P. Korėjos piliečių.
JAV valdžios institucijų paskelbtame reido vaizdo įraše matyti, kaip suimti darbuotojai su antrankiais ir grandinėmis ant kojų yra laipinami į kalinių transportavimo autobusą.
Siekdamas suvaldyti padarinius, vienas elektromobilių baterijų gamintojo „LG Energy Solution“ vadovų sekmadienio rytą išskrido į Džordžiją.
„Dabar svarbiausias prioritetas yra greitai išlaisvinti „LG Energy Solution ir mūsų partnerių įmonių darbuotojus“, – prieš lipdamas į lėktuvą žurnalistams sakė Kimas Ki-soo.
„LG Energy Solution“ teigė, kad buvo suimti 47 jos darbuotojai – 46 korėjiečiai ir vienas indonezietis.
Bendrovė taip pat pranešė, kad apie 250 suimtųjų, manoma, buvo jos rangovo darbuotojai. Dauguma jų – korėjiečiai.
