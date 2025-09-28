Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Per Rusijos smūgius Ukrainoje buvo sužeisti 9 žmonės, Lenkija pakėlė naikintuvus

2025-09-28 08:32 / šaltinis: BNS
2025-09-28 08:32

Ukraina sekmadienį pranešė, kad per Rusijos smūgius naktį buvo sužeisti mažiausiai devyni žmonės, o Lenkija, siekdama apsaugoti savo oro erdvę, pakėlė naikintuvus.

Karas Ukrainoje (nuotr. Telegram)

Ukraina sekmadienį pranešė, kad per Rusijos smūgius naktį buvo sužeisti mažiausiai devyni žmonės, o Lenkija, siekdama apsaugoti savo oro erdvę, pakėlė naikintuvus.

Ukrainos užsienio reikalų ministras teigė, kad Rusija per naktį paleido „šimtus dronų ir raketų“.

Dėl smūgių buvo sugriauti gyvenamieji pastatai ir „(nukentėjo) civiliai gyventojai“, socialiniame tinkle „X“ sakė Andrijus Sybiha, pridurdamas : „Turime maksimaliai padidinti tolesnės eskalacijos kainą Rusijai“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Virš Kyjivo regiono buvo paskelbtas oro pavojus.

Lenkija pakėlė naikintuvus

Kyjivo meras Vitalijus Klyčko teigė, kad Ukrainos sostinė yra masiškai puolama, ir ragino žmones likti slėptuvėse.

„Iš viso yra penki sužeistieji“, – sakė V. Klyčko socialiniame tinkle „Telegram“ ir pridūrė, kad jie nuvežti į ligonines.

Lenkijos ginkluotosios pajėgos „X“ pranešė, kad reaguodamos į Rusijos smūgius Ukrainoje savo oro erdvėje pakėlė naikintuvus ir įvedė aukštą parengtį antžeminėms oro gynybos sistemoms.

Šie veiksmai buvo prevencinio pobūdžio ir jais buvo siekiama užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą ir apsaugoti piliečius, ypač su Ukraina besiribojančiose teritorijose, teigė pajėgos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kyjivas po atakos (nuotr. SCANPIX)
Rusija atakavo Kyjivą, nukentėjo penki žmonės
Suomijos prezidentas giria Trumpą: „Jis yra labai rimtas“ (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Suomijos prezidentas giria Trumpą: „Jis yra labai rimtas“ (4)
V. Putinas ir A. Lukašenka (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Lukašenka žada Putinui perduoti žinią iš JAV (280)
TV3 Žinios. Linkevičius apie įvykius Estijoje: jei nieko nedarai, tai skatini tęsti (nuotr. stop kadras)
Linkevičius apie įvykius Estijoje: jei nieko nedarai, tai skatini tęsti (68)

