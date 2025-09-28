Per Rusijos smūgius Ukrainoje buvo sužeisti 9 žmonės, Lenkija pakėlė naikintuvus

Ukrainos užsienio reikalų ministras teigė, kad Rusija per naktį paleido „šimtus dronų ir raketų“.
Dėl smūgių buvo sugriauti gyvenamieji pastatai ir „(nukentėjo) civiliai gyventojai“, socialiniame tinkle „X“ sakė Andrijus Sybiha, pridurdamas : „Turime maksimaliai padidinti tolesnės eskalacijos kainą Rusijai“.
Virš Kyjivo regiono buvo paskelbtas oro pavojus.
Lenkija pakėlė naikintuvus
Kyjivo meras Vitalijus Klyčko teigė, kad Ukrainos sostinė yra masiškai puolama, ir ragino žmones likti slėptuvėse.
„Iš viso yra penki sužeistieji“, – sakė V. Klyčko socialiniame tinkle „Telegram“ ir pridūrė, kad jie nuvežti į ligonines.
Lenkijos ginkluotosios pajėgos „X“ pranešė, kad reaguodamos į Rusijos smūgius Ukrainoje savo oro erdvėje pakėlė naikintuvus ir įvedė aukštą parengtį antžeminėms oro gynybos sistemoms.
Šie veiksmai buvo prevencinio pobūdžio ir jais buvo siekiama užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą ir apsaugoti piliečius, ypač su Ukraina besiribojančiose teritorijose, teigė pajėgos.
